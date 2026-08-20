Rio de Janeiro entra em Estágio 2 de atenção por previsão de vento forte
O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade
A Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que o município do Rio de Janeiro entrou em ESTÁGIO 2 às 18h00 desta quinta-feira (20) devido à previsão de intensificação dos ventos na cidade a partir da manhã desta sexta-feira (21/8).
De acordo com o Sistema Alerta Rio, o tempo na sexta será influenciado pela aproximação e posterior passagem de uma frente fria continental. Os ventos estarão fortes (de 52 km/h a 76 km/h), com rajadas de intensidade muito forte (acima de 76 km/h, podendo chegar a 90 km/h) a partir do período da manhã. Ao longo do dia, o céu estará parcialmente nublado, passando a nublado no período da tarde. Há previsão de chuva fraca isolada a partir da tarde.
O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.
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Recomendações:
– Mantenha-se atento e acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;
– Fique informado por meio dos canais oficiais de comunicação do COR;
– Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!
– Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios)
– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).
Em caso de ventos fortes:
Dentro de casa:
– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua:
– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.