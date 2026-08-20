São Gonçalo tem Dia D de Multivacinação neste sábado (22)
Setenta e quatro unidades de saúde estarão abertas
A Estratégia de Multivacinação 2026 para atualização da caderneta de vacinação terá o seu Dia D neste sábado (22), das 8h às 17h. Ao todo, 74 unidades de saúde estarão abertas. Responsáveis pelas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias podem procurar qualquer um dos locais para as vacinações. A campanha segue até o dia 1º de setembro.
Estarão disponíveis todas as vacinas dos calendários de vacinação da criança e do adolescente. São elas: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativa, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Pneumo 20, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP, Hepatite A, Dengue, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Influenza, Covid-19, DTP e Hepatite A.
A contraindicação da aplicação das vacinas só acontece nos casos de evolução de doenças agudas febris. O uso de antibióticos não interfere na aplicação da vacina. A maior parte das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia. Os pais devem levar as cadernetas de vacinação, que serão avaliadas e as equipes definirão quais vacinas precisam de atualização.
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Quem perdeu a caderneta de vacinação, terá a indicação das vacinas que podem ser aplicadas pelas equipes de saúde conforme a idade da criança ou do adolescente. A Estratégia de Multivacinação 2026 tem como público-alvo as crianças e adolescentes, mas todos os gonçalenses podem procurar as unidades para colocarem a vacinação em dia, principalmente os idosos.
Locais de vacinação
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – USF Jardim Catarina I
3 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
4 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
5 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
6 – PAM Coelho
7 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
8 – USF David Capistrano, Itaúna
9 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
10 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
11 – USF Aníbal Porto, Monjolos
12 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
13 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
14 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
15 – USF Anaia
16 – USF Ana Nery, Gradim
17 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
18 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
19 – USF Bento da Cruz, Porto Novo
20 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê
21 – USF Marilea Cardoso, Jóquei
22 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia
23 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
24 – USF Irmã Dulce, Trindade
25 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
26 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
27 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
28 – PAM Neves
29 – USF Juarez Antunes, Laranjal
30 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
31 – USF Badger da Silveira, Tribobó
32 – USF Emílio Ribas, Barracão
33 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
34 – USF Alexander Fleming, Boaçu
35 – USF Vista Alegre
36 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
37 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
38 – USF Quinta Dom Ricardo
39 – USF Apolo III
40 – USF Elza Borges, Santa Luzia
41 – USF Almerinda
42 – USF Luísa de Marilac, Novo México
43 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
44 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
45 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
46 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
47 – USF Vila Candoza
48 – USF Santa Luzia
49 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
50 – USF Portão do Rosa
51 – USF Albert Sabin, Itaoca
52 – USF Mutuaguaçu
53 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
54 – USF Itaúna
55– USF Victor Chimelly, Paiva
56 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
57 – Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha
58 – USF Bandeirantes
59 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
60 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
61 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba
62 – USF Marambaia
63 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
64 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha
65 – USF Dr. Armando Leão, Morro do Castro
66 – USF Josias Muniz, Arrastão
67 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
68 – USF Haroldo Pereira Nunes, Camarão
69 – USF Bocayuva Cunha, Gradim
70 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
71 – USF Antonina
72 – Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
73 – USF Neuza Goulart, Palmeiras
74 – USF José Avelino, Tribobó