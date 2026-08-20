São Gonçalo tem Dia D de Multivacinação neste sábado (22)

A Estratégia de Multivacinação 2026 para atualização da caderneta de vacinação terá o seu Dia D neste sábado (22), das 8h às 17h. Ao todo, 74 unidades de saúde estarão abertas. Responsáveis pelas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias podem procurar qualquer um dos locais para as vacinações. A campanha segue até o dia 1º de setembro.

Estarão disponíveis todas as vacinas dos calendários de vacinação da criança e do adolescente. São elas: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativa, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Pneumo 20, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP, Hepatite A, Dengue, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Influenza, Covid-19, DTP e Hepatite A.

A contraindicação da aplicação das vacinas só acontece nos casos de evolução de doenças agudas febris. O uso de antibióticos não interfere na aplicação da vacina. A maior parte das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia. Os pais devem levar as cadernetas de vacinação, que serão avaliadas e as equipes definirão quais vacinas precisam de atualização.

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Quem perdeu a caderneta de vacinação, terá a indicação das vacinas que podem ser aplicadas pelas equipes de saúde conforme a idade da criança ou do adolescente. A Estratégia de Multivacinação 2026 tem como público-alvo as crianças e adolescentes, mas todos os gonçalenses podem procurar as unidades para colocarem a vacinação em dia, principalmente os idosos.

Locais de vacinação

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

4 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

5 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

6 – PAM Coelho

7 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

8 – USF David Capistrano, Itaúna

9 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

10 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

11 – USF Aníbal Porto, Monjolos

12 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

13 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

14 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

15 – USF Anaia

16 – USF Ana Nery, Gradim

17 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

18 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

19 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

20 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

21 – USF Marilea Cardoso, Jóquei

22 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia

23 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

24 – USF Irmã Dulce, Trindade

25 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

26 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

27 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

28 – PAM Neves

29 – USF Juarez Antunes, Laranjal

30 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

31 – USF Badger da Silveira, Tribobó

32 – USF Emílio Ribas, Barracão

33 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

34 – USF Alexander Fleming, Boaçu

35 – USF Vista Alegre

36 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

37 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

38 – USF Quinta Dom Ricardo

39 – USF Apolo III

40 – USF Elza Borges, Santa Luzia

41 – USF Almerinda

42 – USF Luísa de Marilac, Novo México

43 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

44 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

45 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

46 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

47 – USF Vila Candoza

48 – USF Santa Luzia

49 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

50 – USF Portão do Rosa

51 – USF Albert Sabin, Itaoca

52 – USF Mutuaguaçu

53 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

54 – USF Itaúna

55– USF Victor Chimelly, Paiva

56 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

57 – Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha

58 – USF Bandeirantes

59 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

60 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

61 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba

62 – USF Marambaia

63 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

64 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha

65 – USF Dr. Armando Leão, Morro do Castro

66 – USF Josias Muniz, Arrastão

67 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

68 – USF Haroldo Pereira Nunes, Camarão

69 – USF Bocayuva Cunha, Gradim

70 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

71 – USF Antonina

72 – Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

73 – USF Neuza Goulart, Palmeiras

74 – USF José Avelino, Tribobó