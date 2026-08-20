Projeto social de São Gonçalo, Craque do Amanhã é finalista no 11º Prêmio Sou do Esporte e disputa votação popular

Craque do Amanhã é a única iniciativa do Terceiro Setor representando o Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Craque do Amanhã é a única iniciativa do Terceiro Setor representando o Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O Projeto Craque do Amanhã alcançou um marco expressivo no cenário esportivo e social brasileiro ao ser anunciado como um dos três finalistas na categoria Terceiro Setor do 11º Prêmio Sou do Esporte Foco Radical. A premiação, idealizada pelo Instituto Sou do Esporte, é reconhecida por valorizar atletas, gestores, dirigentes, projetos, patrocinadores e profissionais que fazem do esporte uma força de desenvolvimento, inclusão, integridade e inspiração para o país.

Nesta edição, o Craque do Amanhã é a única iniciativa do Terceiro Setor representando o Rio de Janeiro, já que disputa o troféu ao lado das iniciativas Braçadas que Transformam, de Minas e Esporte na Cidade XIV, de Pernambuco.

"A indicação reconhece o trabalho contínuo do projeto no acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, oferecendo acompanhamento educacional, psicossocial e desenvolvimento cidadão por meio da prática esportiva", celebra o diretor geral do projeto, Felipe Espose.

Leia também:

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 50 milhões nesta quinta-feira

Homem é preso com drogas e dinheiro durante ação da PM em Niterói





Votação aberta ao público

Diferente da fase inicial, que contou com a avaliação de comissões julgadoras formadas por especialistas, o vencedor da categoria será definido por votação popular online, que fica disponível até o dia 31 de agosto. A cerimônia de entrega dos troféus acontece no dia 30 de novembro, na Sala São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal BandSports.

Como votar no Craque do Amanhã:

Para apoiar o projeto e ajudar a levar esse reconhecimento, siga o roteiro de votação:

Acesse a página de votação no site oficial do Prêmio Sou do Esporte 2026: https://bandsports.uol.com.br/sou-do-esporte#terceiro-setor

Localize a categoria: Clique na opção Terceiro Setor.

Vote: Selecione a opção Craque do Amanhã e confirme seu voto.

Sobre o Craque do Amanhã

Executado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social. Com cinco unidades em funcionamento e padrinhos como a atriz Juliana Paes e os jogadores Rayan, Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso, a iniciativa desenvolve atividades esportivas aliadas a ações educacionais, culturais e socioassistenciais. Atualmente, o projeto beneficia cerca de 5 mil pessoas por mês.