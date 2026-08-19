Policlínica de Niterói recebe mamógrafo e amplia acesso a exames para a população

A Policlínica de Especialidades em Atenção à Saúde da Mulher Malu Sampaio (PEMS) recebeu, nessa terça-feira (18), um mamógrafo que vai ampliar o acesso ao diagnóstico e à prevenção do câncer de mama. Referência no atendimento à saúde da mulher em Niterói, a unidade conta com mais de 60 mil pacientes cadastradas e realiza mais de 5 mil atendimentos por mês em mais de 20 especialidades.

“A Prefeitura de Niterói desenvolve um trabalho muito dedicado, com um olhar voltado para o cuidado da mulher. Estamos instalando um novo mamógrafo que vai possibilitar a detecção mais rápida de qualquer nódulo. Com isso, temos a chance de intervir precocemente, mudar o curso da doença e a história dessa mulher”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

Representando o prefeito Rodrigo Neves, a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, destacou o compromisso da Prefeitura com a saúde e o cuidado integral das mulheres, ressaltando os investimentos realizados na rede municipal para ampliar o acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao acompanhamento durante a gestação.

“Niterói é uma cidade dedicada às mulheres. Quando inauguramos um mamógrafo, mostramos a força da nossa rede para reduzir as filas de espera, fortalecer a prevenção e antecipar diagnósticos e tratamentos. Os cuidados com a gestação de alto risco e a oferta de ultrassonografias obstétricas e transvaginais também garantem uma gravidez mais segura e um acompanhamento pré-natal adequado. Estou muito feliz com este momento e sei quantas mulheres serão beneficiadas por esses investimentos. O município está olhando para as nossas mulheres, e vamos seguir firmes nesse caminho”, afirmou Isabel Swan.

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O aparelho foi instalado em um espaço totalmente reformado, em uma sala próxima à de ultrassonografia, que também foi revitalizada. A recepção do Centro de Imagem da policlínica passou por melhorias.

“A instalação do mamógrafo em nossa unidade é muito importante porque reduz o deslocamento das usuárias para a realização do exame. Quanto mais rápido o diagnóstico, maiores são as chances de salvar vidas. Esse é um grande passo na luta contra o câncer de mama”, explicou a diretora da unidade, Anita Albrecht.

Prestes a completar 21 anos de funcionamento, no dia 21 de novembro, a Policlínica Malu Sampaio é referência no município em pré-natal e obstetrícia de alto risco, patologias cervical e mamária, cirurgias ambulatoriais, fisioterapia, diagnóstico por imagem e exames citopatológicos. A unidade também oferece atendimento psicológico e de assistência social a vítimas de violência, por meio do Núcleo de Atenção Especial à Criança e ao Adolescente.