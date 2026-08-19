De olho nos celulares roubados: receptador é preso em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam em flagrante três homens por receptação, nesta quarta-feira (19), durante o Dia D da Operação “Última Chamada”. Os alvos foram localizados em Duque de Caxias, Niterói e São Gonçalo. A ação resultou ainda na apreensão de quase 50 aparelhos celulares, sendo que cinco deles já foram identificados como produtos de roubo.

Segundo as investigações, os três presos possuem anotações criminais anteriores. Um deles utilizava tornozeleira eletrônica após ter deixado o sistema prisional em março deste ano.

As equipes seguem analisando os demais dispositivos apreendidos para identificar a procedência, localizar as vítimas e restituir os bens aos seus legítimos proprietários.

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A Operação “Última Chamada” é uma mobilização nacional de combate ao roubo, furto e receptação de celulares. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil participa da ação, mas o combate a esse tipo de crime é realizado diariamente pela instituição por meio da Operação Rastreio, que atua em toda a cadeia criminosa, desde o assaltante responsável pelo roubo até o receptador que compra e revende os aparelhos.