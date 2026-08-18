Inscrições abertas para 3ª edição do Prêmio Caminhos de Literatura

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até 15 de setembro de 2026 - Foto: Divulgação/Pexels/Laura Oliveira

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até 15 de setembro de 2026 - Foto: Divulgação/Pexels/Laura Oliveira

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio Caminhos de Literatura, iniciativa do escritor e produtor cultural Henrique Rodrigues, também idealizador do Instituto Caminhos da Palavra. Voltado a escritores e escritoras de todo o Brasil, o prêmio busca revelar um novo nome da ficção brasileira contemporânea e é destinado exclusivamente a autores que estejam escrevendo seu primeiro romance. Essa edição tem apoio da Estante Virtual e a cerimônia de premiação será realizada no dia 09 de dezembro, no Teatro YouTube, na Galeria Magalu, em São Paulo.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até 15 de setembro de 2026. O vencedor ou vencedora terá o romance publicado pela Dublinense, editora parceira do prêmio desde sua primeira edição. A grande novidade desta terceira edição será a publicação da obra em 2027 também em Portugal, pelo Grupo Infinito Particular, que também edita no país as escritoras Carla Madeira, Socorro Acioli e Aline Bei. A obra também será lançada em Angola pela Editora Kacimbo, criada pelo escritor angolano Ondjaki.

Idealizador do prêmio, Henrique Rodrigues | Foto: Divulgação/Vanessa Henz

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A ampliação da circulação internacional marca uma nova etapa do Prêmio Caminhos da Literatura. Ao estabelecer uma trajetória editorial que conecta Brasil, Angola e Portugal, o projeto passa a atuar também como uma plataforma de circulação da literatura brasileira contemporânea entre diferentes territórios do universo lusófono.

“Essa chegada do Prêmio Caminhos a Portugal é um grande salto para o projeto. Sabemos como é difícil para uma pessoa iniciante ter o seu livro publicado por uma editora que dê um tratamento profissional e distribua a obra. A seleção é protegida por anonimato, a fim de que seja revelado um romance pela sua qualidade. Ano que vem o livro irá circular por esse triângulo lusófono entre Brasil, Angola e Portugal, e fico feliz por ajudar a construir essa ponte cultural entre os países”, afirma Henrique, que também oferecerá uma mentoria literária a quem vencer o Prêmio.

Criado para estimular a chegada de novas vozes à literatura brasileira, o Prêmio Caminhos vem construindo, ainda em suas primeiras edições, uma trajetória de revelação de autores. A primeira edição teve como vencedora Izabella Cristo, autora paraense radicada em São Paulo, que apresentou o romance Mãezinha, obra que ganhou destaque no cenário literário brasileiro e esteve entre os livros comentados de 2025.

Na segunda edição, o prêmio revelou a escritora mineira Paula Novais, autora de Gaiolas de concreto armado. O romance vem recebendo atenção da crítica e foi incluído pelo jornal O Globo entre os destaques literários do primeiro semestre de 2026.

Para as autoras reveladas pelo prêmio, a experiência representa também a possibilidade de iniciar uma trajetória literária já acompanhada por uma rede editorial que ultrapassa as fronteiras brasileiras.

“O Prêmio Caminhos de Literatura tem um lugar determinante na minha trajetória como escritora. Em razão da premiação, meu romance de estreia, ‘Gaiolas de concreto armado’, pôde ser publicado no Brasil e em Angola por duas editoras que trabalham com grande seriedade e cujos projetos editoriais admiro tanto: a Dublinense e a Kacimbo. Além disso, a credibilidade do curador Henrique Rodrigues e da comissão julgadora permitiu que meu livro chegasse aos leitores e à imprensa, contando com uma importante chancela de qualidade literária.”, avalia Paula Novais.

“O Prêmio Caminhos foi, literalmente, uma abertura de caminhos na minha profissão. Se antes eu era uma escritora ainda desconhecida e à margem da vida literária, depois dele passei a ser reconhecida no meio. Tive meu livro publicado, alcancei leitores, fiz amizades inestimáveis e vivi experiências e trocas incríveis, relações que, tenho certeza, levarei para a vida inteira. Hoje, não sou apenas uma médica que escreve. Sou uma médica escritora. Tenho um lugar.”, acrescenta Izabella Cristo.

Uma ponte entre literaturas de língua portuguesa

A publicação em Angola, realizada pela Kacimbo, representa desde a segunda edição uma das dimensões internacionais do projeto. A editora tem entre seus nomes o escritor angolano Ondjaki, cuja atuação contribui para aproximar diferentes cenas literárias de língua portuguesa.

"Mantemos o desejo de publicar o livro de Paula Novais ainda este ano em Angola, pela editora Kacimbo. E está igualmente agendada a publicação do romance premiado de 2026. A Kacimbo pretende continuar a estender os laços de uma frutífera e natural (cultural) relação com o espaço editorial brasileiro.", afirma Ondjaki.

Na terceira edição, a chegada a Portugal amplia esse percurso. A publicação pelo Grupo Infinito Particular, prevista para 2027, estabelece uma nova conexão para o romance vencedor e reforça a aposta do prêmio na circulação internacional da produção literária brasileira contemporânea.

"A parceria com o Prêmio Caminhos reforça a missão do Grupo Infinito Particular de aproximar Portugal da melhor literatura brasileira contemporânea. Publicamos alguns dos mais relevantes autores brasileiros em Portugal e acreditamos que iniciativas como esta são essenciais para revelar novas vozes e fortalecer o intercâmbio literário entre os dois países.", destaca João Gonçalves, publisher do Grupo Infinito Particular.

Para ir além de um concurso literário, o Prêmio Caminhos de Literatura busca construir uma trajetória para novos autores e autoras, conectando descoberta, publicação e circulação. Em sua terceira edição, o projeto amplia esse percurso ao aproximar três mercados editoriais de língua portuguesa e criar novas possibilidades para que uma obra brasileira encontre leitores também fora do país.

Sobre o Prêmio Caminhos de Literatura

O Prêmio Caminhos de Literatura é uma iniciativa do escritor e produtor cultural Henrique Rodrigues, idealizador do Instituto Caminhos da Palavra. O projeto tem como objetivo revelar novas autorias da ficção brasileira contemporânea, buscando contribuir para a renovação da literatura nacional e apostando na importância da bibliodiversidade literária. A premiação é aberta a escritores e escritoras de todo o Brasil que estejam concorrendo com seu primeiro romance. As inscrições são gratuitas.

Inscrições: 17 de agosto a 15 de setembro de 2026

Abrangência: nacional

Público: escritores e escritoras brasileiros em seu primeiro romance

Inscrição: gratuita

Publicação da obra vencedora: Dublinense (Brasil), Kacimbo (Angola) e Particular/Grupo Infinito (Portugal, 2027).