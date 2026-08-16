Homem morre e um adolescente fica ferido em colisão entre dois carros no Fonseca

A cena dos carros destruídos foi registrada por pessoas que passavam no local - Foto: Reprodução - Redes Sociais

A cena dos carros destruídos foi registrada por pessoas que passavam no local - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Um homem, de cerca de 50 anos, morreu e um adolescente de 15 anos, ficou ferido depois de uma colisão entre dois carros de passeio na Avenida Professor João Brasil, no bairro Fonseca, em Niterói, na noite desse sábado (15). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência que causou congestionamento no trânsito.

O Corpo de Bombeiros informou que, quando equipes do quartel de Niterói chegaram ao local do acidente, encontraram o homem já sem vida. Outra vítima, foi um adolescente que sofreu ferimentos leve e não quis ser encaminhado ao hospital.

A cena do acidente foi registrada por pessoas que passavam no local. De acordo com testemunhas, um dos carros estaria sendo dirigido por uma pessoa que apresentava sinais de embriaguez. O relatos ainda revelam que o motorista teria sido contido por pedestres até que as autoridades chegassem. Ele foi preso em flagrante.

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O trânsito na rua precisou ser bloqueado para que as equipes do Corpo de Bombeiros trabalhassem no resgate. As investigações estão sendo realizadas para apurar a dinâmica da colisão e as circunstâncias da morte.

Segundo a Polícia Civil, um dos envolvidos no acidente foi encaminhado à delegacia por policiais militares. O homem foi preso em flagrante acusado de homicídio culposo.