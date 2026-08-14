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Casas Bahia fecha centenas de lojas e faz demissão em massa

Movimento representa uma das maiores reduções feitas de uma só vez na história recente da companhia

relogio min de leitura | Redação
Casas Bahia demite 2 mil funcionários após fechamento de 298 lojas
Casas Bahia demite 2 mil funcionários após fechamento de 298 lojas -

A Casas Bahia passou por uma grande reformulação e fechou 298 unidades entre quinta-feira (13) e essa sexta-feira (14). A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico e mostra um corte de 28,7% em toda a rede de lojas que a empresa tinha pelo Brasil.

Com o fechamento dos pontos de venda, quase 2 mil funcionários acabaram perdendo o emprego nesses dois dias. Porém, o total de demissões ainda pode chegar a 3 mil trabalhadores.

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Todo esse processo faz parte de uma reestruturação financeira que a empresa está fazendo para tentar melhorar suas contas, após já ter fechado outras 26 lojas nos últimos 12 meses.

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Casas Bahia

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