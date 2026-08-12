Fiscalização descarta mais de 14kg de alimentos impróprios em restaurantes da Barra da Tijuca
Grande parte dos alimentos estava vencida ou sem especificação de manipulação
Uma fiscalização conjunta da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), do PROCON-RJ e do 31º BPM, encontrou uma série de irregularidades em bares e restaurantes da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (12). Um total de 14,2 quilos de produtos impróprios para consumo foram descartados na presença dos fiscais.
Entre os problemas identificados durante a ação estavam ralos sem proteção, pisos quebrados em áreas do bar, da cozinha e da câmara congelada, além de lixeiras com pedais quebrados ou inoperantes. Também foram identificados pontos de ferrugem nas prateleiras de uma câmara congelada.
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Em um dos estabelecimentos, foram encontrados 12,4 quilos de alimentos impróprios para consumo, como bacalhau, chocolate, frango, leite e torradas, que estavam vencidos ou sem especificação de manipulação. Em outro estabelecimento, os agentes encontraram 1,8 quilos de arroz arbóreo cozido, sem informação sobre a data de manipulação e a nova validade. Os produtos impróprios para consumo foram descartados pelos responsáveis na presença dos fiscais.