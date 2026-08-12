Fiscalização descarta mais de 14kg de alimentos impróprios em restaurantes da Barra da Tijuca

Entre os problemas identificados durante a ação estavam ralos sem proteção, pisos quebrados em áreas do bar, da cozinha, entre outros - Foto: Divulgação

Entre os problemas identificados durante a ação estavam ralos sem proteção, pisos quebrados em áreas do bar, da cozinha, entre outros - Foto: Divulgação

Uma fiscalização conjunta da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), do PROCON-RJ e do 31º BPM, encontrou uma série de irregularidades em bares e restaurantes da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (12). Um total de 14,2 quilos de produtos impróprios para consumo foram descartados na presença dos fiscais.

Entre os problemas identificados durante a ação estavam ralos sem proteção, pisos quebrados em áreas do bar, da cozinha e da câmara congelada, além de lixeiras com pedais quebrados ou inoperantes. Também foram identificados pontos de ferrugem nas prateleiras de uma câmara congelada.

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Em um dos estabelecimentos, foram encontrados 12,4 quilos de alimentos impróprios para consumo, como bacalhau, chocolate, frango, leite e torradas, que estavam vencidos ou sem especificação de manipulação. Em outro estabelecimento, os agentes encontraram 1,8 quilos de arroz arbóreo cozido, sem informação sobre a data de manipulação e a nova validade. Os produtos impróprios para consumo foram descartados pelos responsáveis na presença dos fiscais.