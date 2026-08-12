Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza

De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida - Foto: Divulgação

De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida - Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza.

De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização. Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.

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A proibição já está em vigor.

Veja a lista dos produtos:

• Oxypur – Quimpac

• Percarbonato de Sódio - Los Chefs

• Alvejante Natural Multiuso – nova fórmula

• Percarbonato de Sódio - Vong Home

• Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó

• Percarbonato Plus – ANS Agrária

• Percarbonato de Sódio - Nativa

• Yta Clean

• Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora

• Percarbonato de Sódio - Oxigen

• Tira Manchas – FV Group

• Percarbonato Top Brilho