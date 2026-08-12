Quase dois meses sem notícias: família procura aposentado desaparecido em São Gonçalo

O drama da família do aposentado Sérgio da Silva Rego, de 64 anos, ainda não chegou ao fim. Prestes a completar dois meses, na semana que vem, as intensas buscas da família seguem sem nenhuma informação que leve ao paradeiro do idoso.

Sérgio desapareceu enquanto estava indo à Praça de Santa Luzia para visitar a filha Daiene e realizar afazeres de rotina, no dia 20 de junho. No entanto, desde então, não entrou mais em contato com a família.

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De acordo com a filha do aposentado, o idoso não chegou a ser cadastrado em nenhum centro de acolhimento para pessoas desabrigadas em São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá e Rio Bonito.

“Eles chamam de POPs, que são centros que recebem pessoas desabrigadas ou as distribuem para abrigos. Então a gente sempre tem que ir nos POPs antes para poder ver se ele passou por lá. Ou eles distribuem as pessoas para os abrigos ou eles as mantêm, mas tem um sistema de cadastro e, nesse sistema, eles consultam se passou por lá ou não. Em todos que nós fomos no decorrer do tempo, ele não estava cadastrado", explicou a filha.

A família está realizando as buscas pelo idoso com o apoio da Polícia Civil, através do Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Quem tiver informações que ajudem a encontrar o idoso pode repassar ao Disque-Denúncia através do telefone 2253-1177.