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Coletivo ELA abre inscrições para simulado gratuito do ENEM

Prova será realizada no dia 16 de agosto no Colégio Estadual Capitão Oswaldo Ornellas, em São Gonçalo

relogio min de leitura | Redação
O Coletivo ELA é um movimento social dedicado à educação popular e promoção da autonomia por meio da economia solidária
O Coletivo ELA é um movimento social dedicado à educação popular e promoção da autonomia por meio da economia solidária -

O Coletivo ELA informa que estão abertas as inscrições para o simulado preparatório para o ENEM. A iniciativa, que faz parte do programa Pré-ELA, tem como objetivo oferecer à comunidade a oportunidade de testar conhecimentos e vivenciar a experiência de uma prova nos moldes do exame nacional.

O simulado será realizado no dia 16 de agosto, com início às 8h, no Colégio Estadual Capitão Osvaldo Ornellas, localizado a Rua Cap. João Manoel, s/nº, Porto Novo, São Gonçalo.

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A participação é gratuita e aberta a todas as pessoas que estejam estudando para o ENEM. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de agosto às 18h, por meio do link disponível na bio do Instagram oficial do Coletivo ELA (@coletivoela).

Não perca essa chance de testar seus conhecimentos e se preparar ainda mais para o grande dia!

O Pré-ELA oferece aulas na sede do Coletivo, que fica a Rua Maria Rita, 1798 Porto Novo. As aulas são um espaço de troca, afeto e construção coletiva, onde diariamente se reafirma que a educação é o caminho para a transformação social. O projeto promove acolhimento e preparação para o futuro dos estudantes, com a certeza de que ninguém caminha sozinho.

Sobre o Coletivo ELA:

O Coletivo ELA é um movimento social dedicado à educação popular e promoção da autonomia por meio da economia solidária. Entre sua atuações, está o Pré-ELA, um preparatório para vestibulares.

Coletivo ELA. Educação: Liberdade para Aprender.

Serviço:

· Evento: Simulado Pré-ELA para o ENEM

· Data: 16 de agosto

· Horário: 8h

· Local: Colégio Estadual Capitão Osvaldo Ornellas – Rua Cap. João Manoel, s/nº, Porto Novo, São Gonçalo

· Inscrições: Até 15 de agosto às 18h, pelo link na bio do Instagram @coletivoela

· Contato para imprensa: coletivoelasg@gmail.com / 21970048015

Tags:

Coletivo Ela Simulado ENEM

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