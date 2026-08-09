Alerta: Maricá se prepara para rajadas de vento neste domingo (9)

A Prefeitura de Maricá emitiu boletim meteorológico neste domingo (9/8) alertando para a possibilidade de rajadas de vento moderadas a fortes até a tarde. A previsão para hoje indica céu parcialmente nublado a nublado, sem chance de chuva.

A Defesa Civil do município orienta que a população mantenha atenção a objetos expostos em áreas externas e mantenha vasos, coberturas, placas, móveis e outros materiais devidamente guardados ou fixados para evitar que sejam deslocados pelo vento. Em caso de chuva acompanhada de descargas elétricas, a recomendação é permanecer em locais seguros e evitar praias, áreas abertas e a proximidade de árvores, postes ou estruturas metálicas.

“Nosso objetivo é reduzir os riscos e garantir uma resposta rápida diante de qualquer ocorrência provocada pelas condições do tempo. As equipes estão mobilizadas e acompanhando os pontos mais suscetíveis a transtornos. A população também tem um papel importante nesse trabalho, seguindo as orientações de segurança e comunicando situações que possam representar risco”, destacou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Danilo Santos.

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Previsão para os próximos dias

De acordo com a Defesa Civil, o domingo (9) terá temperaturas entre 22°C e 32°C, com umidade relativa do ar variando de 30% a 80%. Apesar da ausência de chuva, a população deve ficar atenta aos ventos, principalmente em áreas abertas, vias arborizadas e locais com estruturas provisórias.

Na segunda-feira (10/8), o céu ficará nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a qualquer momento. Os ventos variam de fracos a moderados, e as temperaturas devem ficar entre 20°C e 23°C.

Já na terça-feira (11/8), a previsão indica céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a qualquer momento. Os ventos poderão variar de fracos a moderados, e as temperaturas devem ficar entre 18°C e 20°C.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 e (21) 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 96628-2699.