Maricá abre Semana da Juventude com programação gratuita para jovens

A Prefeitura de Maricá iniciou, neste sábado (8/8), a programação gratuita da Semana da Juventude, com atividades culturais, qualificação profissional, tecnologia, debates, oficinas e serviços voltados aos jovens do município. Realizada pela Secretaria de Juventude e Participação Popular, a programação começou com o batizado e a graduação dos alunos das Casas da Juventude, na Escola CAIC Elomir Silva, em São José do Imbassaí.

Na sequência, a orla de Ponta Negra recebeu aulões de balé, jiu-jitsu, karatê e muay thai, além de oficinas de skate e dinâmicas de idiomas. O público também acompanhou uma demonstração do curso de drone, atendimentos da Secretaria de Justiça e Cidadania por meio do programa Advoga Social e um bate-papo promovido pela Secretaria de Lutas e Esportes de Combate de Base e Alto Rendimento sobre a carreira de atletas nas modalidades de combate.

“A Semana da Juventude é uma oportunidade de estar perto dos jovens, conhecer suas demandas e reconhecer a potência que eles têm para transformar a cidade. Queremos ampliar esse diálogo e garantir que a juventude tenha cada vez mais acesso a oportunidades, conhecimento e espaços de participação”, destacou a secretária de Juventude e Participação Popular, Andressa Santos.

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“É muito importante ter uma programação que reúna jovens de diferentes regiões e ofereça atividades tão variadas. A Semana da Juventude cria esse espaço de encontro, troca de experiências e novas oportunidades, além de incentivar os jovens a participarem mais da construção da cidade”, disse a moradora de Ponta Negra Gabriela Sodré.

A programação da Semana da Juventude continua nesta segunda-feira (10/8) e segue até quarta-feira (12/8), com atividades em Itaipuaçu e Inoã. A agenda reúne festival, encontro de grêmios, atividades de preparação para o Pré-IFF e atrações culturais.

Programação

10/8 (Segunda-feira) – Festival da Juventude em Itaipuaçu

Horário: a partir das 9h (com Batalha da Gaviões às 19h)

Local: Avenida Zumbi dos Palmares, Lote 05, Quadra 11, Itaipuaçu

11/8 (Terça-feira) – Encontro de Grêmios e Pré-IFF da UMES

Horário: das 9h30 às 18h

Local: E. M. Professor Darcy Ribeiro, Inoã

12/8 (Quarta-feira) – Festival da Juventude em Inoã

Horário: das 10h às 17h

Local: Rua Gilmar dos Santos Duarte, s/n - Inoã