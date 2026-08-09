Eduardo Paes desiste de participar de debate entre pré-candidatos ao Governo do Rio
Campanha alega que ele não participará de debates e sabatinas antes do início oficial da campanha e do registro das candidaturas
O pré-candidato ao Governo do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) não participará do debate entre os pré-candidatos ao cargo que será realizado pela Band neste domingo (9), às 20h. A decisão foi comunicada pela coordenação de campanha.
Segundo a nota divulgada pela campanha, a orientação partiu do departamento jurídico da coligação Juntos Para Mudar, Coragem para Reconstruir. O texto informa que ele não participará de debates nem de sabatinas antes do início oficial da campanha e da confirmação dos registros de candidaturas pela Justiça Eleitoral. O período oficial de campanha começa no próximo domingo, dia 16.
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O Grupo Bandeirantes lamentou a ausência e informou que o debate será realizado assim mesmo, em respeito aos eleitores, aos partidos e aos demais concorrentes. Sem Paes, participam André Marinho (Novo), Anthony Garotinho (Republicanos), Douglas Ruas (PL) e William Siri (PSOL).
O encontro acontece na Casa Firjan, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, com mediação da jornalista Adriana Araújo, âncora do Jornal da Band. A Firjan é parceira institucional da emissora no debate deste ano e informou que vai entregar aos participantes dois estudos produzidos pela federação, o Rio de Futuro e o Custo Rio, com dados sobre potencialidades econômicas e custos de operação no estado.
De acordo com levantamento da Genial/Quaest divulgado em 27 de julho, Paes lidera as pesquisas de intenção de voto para o Governo do Rio. O pré-candidato do PSD aparece com 38% no principal cenário de primeiro turno. Anthony Garotinho e Douglas Ruas aparecem empatados em segundo lugar, com 10% cada. William Siri registra 2% e André Marinho, 1%.
A pesquisa ouviu 1.200 eleitores entre os dias 21 e 25 de julho e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02671/2026. Em um eventual segundo turno, Paes também aparece à frente dos adversários testados.
Na abertura do debate, os participantes responderão a perguntas formuladas pelos mediadores, com dois minutos para cada resposta. Em seguida, vêm as rodadas de perguntas feitas por jornalistas e os confrontos diretos, nos quais quem responde terá quatro minutos para dividir entre resposta e tréplica.
O encontro integra a série de debates que a Band promove com pré-candidatos aos governos estaduais em outros estados e no Distrito Federal.
Serviço
Debate ao governo do Rio de Janeiro
Quando: domingo (9), às 20h
Onde: Casa Firjan, Botafogo, Zona Sul do Rio
Como assistir: Band, na TV aberta, além do site da emissora, do canal Band Jornalismo no YouTube e do aplicativo Bandplay. Também há transmissão pela BandNews FM Rio, 90,3 FM