Eduardo Paes desiste de participar de debate entre pré-candidatos ao Governo do Rio

Eduardo Paes desiste de participar de debate da Band entre pré-candidatos ao Governo do Rio - Foto: Divulgação/Agência Senado

Eduardo Paes desiste de participar de debate da Band entre pré-candidatos ao Governo do Rio - Foto: Divulgação/Agência Senado

O pré-candidato ao Governo do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) não participará do debate entre os pré-candidatos ao cargo que será realizado pela Band neste domingo (9), às 20h. A decisão foi comunicada pela coordenação de campanha.

Segundo a nota divulgada pela campanha, a orientação partiu do departamento jurídico da coligação Juntos Para Mudar, Coragem para Reconstruir. O texto informa que ele não participará de debates nem de sabatinas antes do início oficial da campanha e da confirmação dos registros de candidaturas pela Justiça Eleitoral. O período oficial de campanha começa no próximo domingo, dia 16.

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O Grupo Bandeirantes lamentou a ausência e informou que o debate será realizado assim mesmo, em respeito aos eleitores, aos partidos e aos demais concorrentes. Sem Paes, participam André Marinho (Novo), Anthony Garotinho (Republicanos), Douglas Ruas (PL) e William Siri (PSOL).

O encontro acontece na Casa Firjan, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, com mediação da jornalista Adriana Araújo, âncora do Jornal da Band. A Firjan é parceira institucional da emissora no debate deste ano e informou que vai entregar aos participantes dois estudos produzidos pela federação, o Rio de Futuro e o Custo Rio, com dados sobre potencialidades econômicas e custos de operação no estado.

De acordo com levantamento da Genial/Quaest divulgado em 27 de julho, Paes lidera as pesquisas de intenção de voto para o Governo do Rio. O pré-candidato do PSD aparece com 38% no principal cenário de primeiro turno. Anthony Garotinho e Douglas Ruas aparecem empatados em segundo lugar, com 10% cada. William Siri registra 2% e André Marinho, 1%.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores entre os dias 21 e 25 de julho e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02671/2026. Em um eventual segundo turno, Paes também aparece à frente dos adversários testados.

Na abertura do debate, os participantes responderão a perguntas formuladas pelos mediadores, com dois minutos para cada resposta. Em seguida, vêm as rodadas de perguntas feitas por jornalistas e os confrontos diretos, nos quais quem responde terá quatro minutos para dividir entre resposta e tréplica.

O encontro integra a série de debates que a Band promove com pré-candidatos aos governos estaduais em outros estados e no Distrito Federal.

Serviço

Debate ao governo do Rio de Janeiro

Quando: domingo (9), às 20h

Onde: Casa Firjan, Botafogo, Zona Sul do Rio

Como assistir: Band, na TV aberta, além do site da emissora, do canal Band Jornalismo no YouTube e do aplicativo Bandplay. Também há transmissão pela BandNews FM Rio, 90,3 FM