Feira no Terminal Gentileza reúne 7,8 mil vagas de emprego e cursos para jovens

Vagas de emprego e cursos para jovens feira no Terminal Gentileza tem 7,8 mil oportunidades - Foto: Divulgação

Vagas de emprego e cursos para jovens feira no Terminal Gentileza tem 7,8 mil oportunidades - Foto: Divulgação

O Terminal Gentileza recebe a segunda edição da feira Um Rio de Oportunidades, voltada a jovens de 15 a 29 anos, nesta terça-feira (11). O evento acontece das 8h às 15h no mezanino do terminal e reúne 7.834 oportunidades entre vagas de trabalho e cursos.

São 3.640 vagas no mercado de trabalho, que incluem emprego, estágio, jovem aprendiz e posições destinadas a pessoas com deficiência. As outras 4.194 são de cursos de qualificação, gratuitos ou com bolsa integral, em formato presencial e a distância.

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Empresas e organizações parceiras ficam em estandes para divulgar as vagas e atender os participantes. A feira também oferece orientação profissional e atividades de apoio à construção de projetos de vida.

Na primeira edição, realizada em 2025, participaram 1.609 jovens. Desses, 675 foram encaminhados para vagas de trabalho e cursos profissionalizantes, e pelo menos 70 conseguiram uma colocação profissional depois do evento, segundo os organizadores.

A feira é realizada pelo Decola Cria (GOYN Rio), pelo Cedaps e pelo CIEE Rio, com apoio da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUV Rio), do VLT Carioca, do SEFRAS e da BrazilFoundation. Jovens do Conselho Jovem do Decola Cria também participam das atividades.

Serviço

Feira Um Rio de Oportunidades

Data: terça-feira, 11 de agosto

Horário: das 8h às 15h

Local: Terminal Gentileza, mezanino, segundo andar

Público: jovens de 15 a 29 anos