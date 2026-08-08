Isabella Arantes, esposa de Gabriel Medina, usa as redes sociais para desabafar após perder bebê

A influenciadora Isabella Arantes apareceu nas redes sociais para desabafar sobre a perda de seu bebê com o surfista Gabriel Medina. O fato aconteceu poucos dias após os dois se casarem, em uma praia, em Sâo Paulo.

Isabella explicou como descobriu a gravidez. Ela notou que seu cabelo começou a cair e espinhas começaram a nascer em seu rosto. O bebê era um menino e se chamaria Gael.

Confira o desabafo de Isabella Arantes: "Foram dias difíceis, continua sendo na verdade. Dias de questionamentos e de muitas reflexões. Reflexões que me fizeram voltar ao passado, a momentos em que vi pessoas próximas passarem por uma situação como essa, é claro que a gente se comove, nós mulheres, naturalmente nos sensibilizamos e tentamos acolher."

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"Mas só vivenciando pude sentir isso na pele: a gente só entende a dimensão dessa dor quando passa por ela. Só passando para compreender o quanto é difícil. Antes mesmo de descobrir a gravidez, meu cabelo começou a cair muito, e eu não entendia o motivo. Caía muito mesmo, e isso mexia comigo, porque sempre tive um grande apreço pelo meu cabelo. Minha pele também mudou, começaram a aparecer espinhas… Até que de repente, descobri a gravidez."

"E todas aquelas coisas que antes estavam me deixando mal simplesmente perderam a importância. Eu já não me importava se meu cabelo fosse cair ainda mais, poderia até cortá-lo curto. Não me importava se minha pele ficaria cheia de manchas. Passei a não me preocupar tanto com o meu corpo, mesmo em um mundo que sempre trabalhei com tantas exigências relacionadas à aparência, em poucos dias a minha cabeça já tinha mudado completamente."

"Não importava se eu engordaria 10, 15, 20 ou 30 quilos. Eu só me importava com o meu filho. Até que, no ultrassom morfológico do primeiro trimestre, descobrimos que o coração do nosso filho havia parado de bater. Naquele momento, foi um choque. Eu ainda estava com todos os sintomas normais de uma grávida. Não tive sangramento, não tive nenhum sinal de que algo pudesse estar errado."

"E, de uma hora para outra, você precisa ensinar o seu cérebro a parar de pensar em tudo aquilo que, durante três meses, ele se acostumou a criar, imaginar e planejar. Sonhos, planos e uma vida inteira que começava a ser construída dentro da nossa cabeça. E de alguma maneira, Deus estava me preparando, eu não sei explicar… Minha reaproximação com Deus e a Igreja, eu não questionei ele em momento algum, só entreguei toda situação pra ele e confiei, por mais que não entenda agora eu confio nos planos dele pra minha vida."

Ela também agradeceu todas as mensagens de incentivo que recebeu após perder o bebê: "Quero agradecer de coração por cada mensagem que recebi. Nunca recebi tantas mensagens de carinho e, por serem muitas, ainda não consegui responder a todas. Muitas mulheres me acolheram compartilhando suas próprias histórias, algumas parecidas com a minha e outras ainda mais difíceis. É uma dor que só quem vive entende, e me senti muito abraçada por vocês."

"Obrigada por cada palavra, oração e gesto de carinho. Que Deus conforte e fortaleça cada uma de nós. Então voltamos para casa para fazer minha mala e, logo depois, retornamos ao hospital. E, desde então, enquanto eu enfrentava toda a dor física e emocional de uma perda gestacional, você @gabrielmedina não soltou a minha mão.Você encontrou forças para ser forte por nós dois, principalmente por mim."

"Eu vi algumas vezes, e continuo vendo o seu esforço para segurar o choro e continuar firme ao meu lado, tentando me fazer sorrir, enquanto eu vivo uma das maiores perdas da minha vida, você me faz lembrar, mais uma vez, do quanto eu ganhei por ter você ao meu lado. Hoje, eu quero honrar você pelo marido que é para mim e pelo pai incrível que foi durante o tempo tão precioso em que tivemos o nosso anjo conosco, quero lembrar desses três meses com alegria pois vivemos sim, momentos maravilhosos."

"Os pensamentos de como seria um futuro com nosso filho, inevitavelmente, sempre irão existir, e pra nós mulheres mesmo quando o bebê parte, as células dele permanecem no corpo da mãe para sempre... A ciência chama isso de microquimerismo, isso mostra que ser mãe não começa no nascimento. E também não termina quando uma história não segue como foi esperada, está no sangue, no coração. Tenho certeza de que Gael se orgulha muito de você e de nós, do amor que construímos e da força que encontramos um no outro, onde quer que ele esteja, sei que está olhando por nós, torcendo pela nossa felicidade e sentindo todo o amor que sempre terá um lugar eterno em nossos corações."