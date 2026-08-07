Dia dos Pais: Comércio prevê aumento nas vendas em SG e Niterói

Dia dos Pais movimenta comércio em Niterói e São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Dia dos Pais movimenta comércio em Niterói e São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

As homenagens aos pais serão oficialmente no próximo domingo (9), mas os filhos já estão nas busca pelo presente perfeito, apostando nos clássicos como roupas, acessórios e eletrônicos. Com o Dia dos Pais, o IFec RJ estima que 50,1% dos consumidores da Região Metropolitana vão às compras.

Os dados do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), apontam que os presentes mais procurados nas lojas são de roupas, com 44,3%; seguido de perfumes e cosméticos, com 16,5%; logo depois calçados ou acessórios, com 10,5%; eletrodomésticos ou eletrônicos, com 3,8% e por fim joias ou relógios, com 1,6%.

Roupas são os itens mais procurados pelos consumidores | Foto: Layla Mussi

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O presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, acredita que os principais presentes vendidos na região serão roupas, sapatos, perfumaria e eletrônicos. “A expectativa é boa para os próximos dias. O comércio local está preparado para atender às escolhas de todos os bolsos. Estamos confiantes de que as vendas devem ter um aumento em 11%, na comparação ao ano anterior”, disse.

Calçados e vestuários são os mais procurados | Foto: Layla Mussi

Esses dados são percebidos nos comércios de Niterói, que já registram aumento nas vendas, mas que ainda tem expectativa alta para os próximos dias.

“A expectativa é bem alta, geralmente o Dia dos Pais é uma época em que o movimento é bem grande. [...] Estão saindo muitos sapatos sociais, blusas casuais, camisas polo, bermudas cargo, são as procuras que temos”, disse a subgerente de loja de roupas masculinas, Juliana Gonçalves, de 32 anos.

Subgerente de loja comenta que a expectativa é alta para as vendas do Dia dos Pais | Foto: Layla Mussi

Entre os filhos que pretendem comprar roupas para os pais, há quem preze pelo conforto.

“Eu pretendo comprar pijama, tipo calça, short, algo que ele consiga dormir confortável”, disse a estudante Andreza Machado, de 35 anos.

Andreza Machado, busca presente que proporcione conforto para o pai | Foto: Layla Mussi

Ainda de acordo com o IFec RJ, o gasto médio por pessoa será em torno de R$170,43 e a movimentação financeira será de aproximadamente R$ 308 milhões.

“Eu acho que vou dar um perfume, ele gosta, é um cara vaidoso. Meu pai é jovem ainda, ele me teve muito jovem, então a gente é muito amigo, muito próximo. Ele gosta de sair, ir para barzinho, ter pai cheiroso é legal. Pretendo gastar de R$ 80 a R$ 100”, contou o ator Renan Tavelli, de 33 anos.

Renan Tavelli pretende desembolsar entre R$ 80 a R$ 100 | Foto: Layla Mussi

Em São Gonçalo, o local que mais atrai consumidores, principalmente em datas comemorativas, é Alcântara. A Associação Comercial do Alcântara (Aceira) estima que para o Dia dos Pais, as vendas aumentem em 1,5% se comparado com o mesmo período do ano passado.

1/2 Dia dos Pais movimenta comércio | Foto: Layla Mussi

2/2 Relógios e acessórios são muito procurados para presentear os pais | Foto: Layla Mussi