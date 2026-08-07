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Prefeitura do Rio e Fundação Cacique Cobra Coral fecham parceria de assistência climática

Acordo foi firmado por meio da Geo-Rio vai até 2051

relogio min de leitura | Redação
Fundação Cacique Cobra Coral e Prefeitura do Rio de Janeiro fecham parceria pelos próximos 25 anos
Fundação Cacique Cobra Coral e Prefeitura do Rio de Janeiro fecham parceria pelos próximos 25 anos -

A Prefeitura do Rio de Janeiro firmou um acordo de cooperação com a Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC), entidade que afirma ser capaz de atuar espiritualmente sobre desequilíbrios climáticos.

A parceria com a instituição acontece pelos próximos 25 anos, ou seja, até o ano de 2051. O acordo foi firmado por meio da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (Geo-Rio).

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Segundo a publicação feita no Diário Oficial, a parceria visa "promover o intercâmbio e a difusão de informações entre as partes".

O acerto acontece dias depois da instituição se queixar, nas redes sociais, que a cidade do Rio de Janeiro não tinha mais convênio com a instituição.

Tags:

Fundação Cacique Cobra Coral Prefeitura do Rio de Janeiro

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