Prefeitura do Rio e Fundação Cacique Cobra Coral fecham parceria de assistência climática

Fundação Cacique Cobra Coral e Prefeitura do Rio de Janeiro fecham parceria pelos próximos 25 anos - Foto: Reprodução

Fundação Cacique Cobra Coral e Prefeitura do Rio de Janeiro fecham parceria pelos próximos 25 anos - Foto: Reprodução

A Prefeitura do Rio de Janeiro firmou um acordo de cooperação com a Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC), entidade que afirma ser capaz de atuar espiritualmente sobre desequilíbrios climáticos.

A parceria com a instituição acontece pelos próximos 25 anos, ou seja, até o ano de 2051. O acordo foi firmado por meio da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (Geo-Rio).

Leia também

➣ Lei Maria da Penha completa 20 anos, e mulheres afirmam: 'Dei a volta por cima, eu superei tudo'

➣ Estado do Rio entra em risco muito alto para incêndios florestais, alerta Defesa Civil

Segundo a publicação feita no Diário Oficial, a parceria visa "promover o intercâmbio e a difusão de informações entre as partes".

O acerto acontece dias depois da instituição se queixar, nas redes sociais, que a cidade do Rio de Janeiro não tinha mais convênio com a instituição.