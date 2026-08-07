Estado do Rio entra em risco muito alto para incêndios florestais, alerta Defesa Civil - Foto: Reprodução/Cemaden-RJ

Estado do Rio entra em risco muito alto para incêndios florestais, alerta Defesa Civil - Foto: Reprodução/Cemaden-RJ

Todo o estado do Rio de Janeiro está em risco muito alto para incêndios florestais, segundo alerta divulgado na tarde desta sexta-feira (7) pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ).

De acordo com o órgão, o mapa de monitoramento indica risco muito alto em todas as regiões fluminenses, aumentando a possibilidade de ocorrência e propagação de incêndios em áreas de vegetação.

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A Defesa Civil orienta que, ao identificar focos de incêndio, a população acione imediatamente os serviços de emergência pelos telefones 199, da Defesa Civil, ou 193, do Corpo de Bombeiros.

O monitoramento pode ser acompanhado em tempo real por meio do painel oficial do Cemaden-RJ.