Acidentes deixam duas vítimas e causam lentidão na BR-101 nesta sexta-feira (7)

Dois acidentes registrados na manhã desta sexta-feira (7) provocaram congestionamentos em trechos da BR-101, entre São Gonçalo e Niterói.

O primeiro ocorreu por volta das 9h53, no km 310,5, em São Gonçalo, no sentido Espírito Santo. A colisão envolveu um carro e uma Kombi. Apesar da liberação da pista, o trânsito chegou a registrar cerca de 9 quilômetros de retenção.

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Já às 10h25, um segundo acidente foi registrado no km 321,2, em Niterói, no sentido Rio de Janeiro. A colisão envolveu uma caminhonete e uma motocicleta A faixa esquerda da pista chegou a ser bloqueada para atendimento.

Segundo a concessionária Autopista Fluminense, duas vítimas com ferimentos moderados foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Até o momento não há identificação das vítimas.