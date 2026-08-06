Primeira revista científica brasileira voltada à educação básica amplia chamada para todo o país

Além de estudantes, professores também podem participar - Foto: Divulgação

Além de estudantes, professores também podem participar - Foto: Divulgação

Estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o Brasil têm até 18 de agosto para submeter pesquisas à segunda edição da Revista Pulsar, reconhecida como primeira revista científica brasileira voltada à publicação de produções desenvolvidas por estudantes da educação básica. Nesta edição, a iniciativa amplia sua chamada e passa a receber trabalhos de qualquer instituição de ensino do país.

Com registro ISSN e publicada em formato científico, a Revista Pulsar nasceu em Belém (PA), idealizada pelo Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, para ampliar um espaço ainda raro na educação brasileira: a publicação de pesquisas desenvolvidas por estudantes do ensino médio em um periódico que segue os mesmos critérios editoriais e científicos adotados por revistas acadêmicas.

Embora milhares de estudantes brasileiros desenvolvam pesquisas em feiras de ciências, projetos escolares e programas de iniciação científica, poucas dessas produções chegam a ser publicadas. A Revista Pulsar busca incentivar a cultura da investigação, da escrita científica e da divulgação do conhecimento ainda durante a educação básica, aproximando os jovens do universo da produção científica.

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Além de estudantes, professores também podem participar das submissões como autores ou coautores dos trabalhos. Serão aceitos artigos científicos, relatos de experiência e produções interdisciplinares inéditas, relacionados aos eixos Educação e Inclusão, Ciência e Tecnologias e Escola, Família e Rede de Apoio.

Lançada em maio deste ano, a primeira edição da Revista Pulsar reuniu cerca de 40 estudantes autores e publicou nove artigos científicos, disponíveis gratuitamente em formato digital. A segunda edição tem publicação prevista para 15 de dezembro de 2026.

SERVIÇO |2ª edição da Revista Pulsar

Público-alvo: estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o Brasil.

Trabalhos aceitos: artigos científicos, relatos de experiência e produções interdisciplinares inéditas.

Prazo para submissão: até 07 de agosto de 2026.

Como enviar: trabalhos devem ser encaminhados para o e-mail pulsar.nazare@maristabrasil.org.

Conheça a primeira edição da Revista Pulsar: Revista Pulsar.

Página oficial da Revista Pulsar e link para edital completo e normas de submissão : https://colegiosmaristas.com.br/nazare-belem/

Publicação da 2ª edição: 15 de dezembro de 2026.