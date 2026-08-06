Arraiá Harmonya leva música ao vivo, comidas típicas e brincadeiras a Niterói
Evento gratuito reúne shows, gastronomia e atrações para toda a família úne shows, gastronomia e atrações para toda a família
Bandeirinhas, música e comidas típicas vão tomar conta de Niterói com uma celebração que valoriza as tradições da cultura popular brasileira. Entre os dias 7 e 9 de agosto (sexta a domingo), a cidade vai receber o Arraiá Harmonya nos bairros Engenhoca, Badu e Barreto, com programação gratuita. Na Engenhoca, a festa acontece nos dias 8 e 9 de agosto, a partir das 19h. No Badu, o evento será realizado de 7 a 9 de agosto, das 19h às 2h (sexta e sábado) e das 17h à meia-noite (domingo). Já no Barreto, a programação no Horto do Barreto, com horários variados: sexta-feira (7), das 18h à meia-noite; sábado (8), das 10h à meia-noite, e domingo (9), das 11h às 23h.
Com decoração temática, a festa conta com programação diversificada, passeando por ritmos como forró, sertanejo, samba, pagode e outros estilos populares, garantindo animação do início ao fim. O evento é organizado pelo Instituto Harmonya Brasil e conta com patrocínio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria das Culturas e da Administração Regional.
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O Arraiá Harmonya é um circuito cultural que promove atividades gratuitas em diferentes regiões da cidade, com o intuito de ampliar o acesso à cultura popular, incentivar o uso dos espaços públicos e fortalecer a convivência entre os moradores por meio de uma das manifestações culturais mais tradicionais do país.
Serviço - Arraiá Harmonya
Engenhoca
Data: sábado (8) e domingo (9)
Local: Rua Capitão Alfredo Cruz, Engenhoca
Horário: 19h
Entrada gratuita
Badu
Data: de sexta (7) a domingo (9)
Horário: das 19 às 2h (sexta e sábado) | das 17h à meia-noite (domingo)
Local: Estrada Alcebíades Pinto 256 , Badu
Entrada gratuita
Barreto
Data: de sexta (7) a domingo (9)
Horário: das 18h à meia-noite (sexta) | das 10h à meia-noite (sábado) | das 11h às 23h (domingo)
Local: Horto do Barreto (Lona Cultural Arthur Maia) - Rua Dr. Luiz Palmier s/nº, Barreto
Entrada gratuita