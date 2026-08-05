São Gonçalo abre 575 vagas para agendamento do Minha Casa, Minha Vida

A Prefeitura de São Gonçalo abriu um novo agendamento para moradores interessados em se cadastrar no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Ao todo, foram disponibilizadas 575 vagas para atendimento durante o mês de agosto, com agendamentos válidos até o dia 31.

O agendamento deve ser realizado exclusivamente pelo Portal Colabore+ e é destinado aos moradores que ainda não estão inscritos no programa. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, a iniciativa busca facilitar o acesso ao cadastro e orientar a população sobre os critérios de participação.

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Para solicitar o atendimento, é necessário que o Cadastro Único (CadÚnico) esteja atualizado, com endereço em São Gonçalo, e que o Número de Identificação Social (NIS) esteja regularizado. O cidadão também deve atender aos critérios estabelecidos pelo programa habitacional.

O cadastro municipal está vinculado à Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, destinada a famílias com renda bruta mensal de até R$ 3.200. Além do limite de renda, o interessado não pode possuir imóvel em seu nome nem financiamento habitacional ativo nos moldes previstos pelo programa.

Na data agendada, será necessário apresentar os documentos originais de todos os integrantes da família, como documento de identidade, CPF, certidões de nascimento ou casamento, quando aplicável, além de comprovante de residência atualizado. Nos casos de pessoas com deficiência, também deverá ser apresentado laudo médico.

O agendamento deve ser realizado exclusivamente pelo Portal Colabore+ e é destinado aos moradores que ainda não estão inscritos no programa | Foto: Reprodução/@prefeituradesg/Instagram

A Secretaria de Habitação funciona no Shopping Partage São Gonçalo, na Avenida Presidente Kennedy, nº 425, loja 145, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O agendamento pode ser feito pelo Portal Colabore+, disponível no endereço colabore.pmsg.rj.gov.br. A prefeitura ressalta que o agendamento não garante a contemplação com um imóvel, que depende da análise dos critérios do programa e da disponibilidade de unidades habitacionais.