Dia Nacional da Saúde: moradores de São Gonçalo e Niterói reforçam importância de hábitos saudáveis

Nesta quarta-feira (5), quando é celebrado o Dia Nacional da Saúde, moradores de Niterói e São Gonçalo reforçam um alerta que médicos sempre repetem: cuidar da saúde não deve acontecer apenas quando surgem os sintomas.

A prevenção, a prática de atividades físicas e a atenção à saúde mental podem fazer a diferença na qualidade de vida e até salvar vidas.

Leia também: Shawn Mendes se declara para Bruna Marquezine no aniversário da atriz

Empreendedorismo na Veia chega a São Gonçalo

Neste dia 5 de agosto é celebrado o Dia Nacional da Saúde | Foto: Layla Mussi

A dona de casa Rosana Messias, de 53 anos, disse que sabe disso na prática. Em 2016, durante um exame de rotina, ela descobriu um câncer no rim direito antes mesmo de apresentar qualquer sintoma.

"Foi um exame simples. O médico pediu uma ultrassonografia do abdômen e ali detectou o câncer. Tive que fazer a retirada do rim direito. Se eu não tivesse feito a prevenção, não teria descoberto a tempo", contou.

Após passar pela cirurgia, Rosana faz questão de incentivar outras pessoas a manterem o acompanhamento médico.

"Todo idoso tem que se cuidar, todo jovem também. Não é porque é jovem que acha que está tudo bem. Alimentação, exercício e acompanhamento médico são fundamentais".

O contador Carlos Messias, de 58 anos, também faz da prevenção uma prioridade. Há mais de uma década, realiza exames periódicos e voltou recentemente a praticar atividades físicas.

"Quando a idade vai avançando, você tem que procurar o urologista, clínico geral, questão de cardiologista, né? Eu faço o acompanhamento médico pelo menos uma vez por ano", declarou. Para Carlos, manter a saúde mental em equilíbrio também é essencial.

"A saúde mental é primordial. Eu cuido dela também por meio da minha fé, que me fortalece e me ajuda no dia a dia", completou.

O casal Rosana e Carlos Messias comentam a importância dos exercícios físicos e da prevenção médica | Foto: Layla Mussi

A mudança de hábitos também transformou a rotina do motorista Aldecir Jerônimo, de 62 anos. Inspirado pela mãe, de 93 anos, ele começou a caminhar para melhorar a saúde e hoje já corre percursos de até 10 quilômetros.

"Eu estava acima do peso. Comecei caminhando e hoje corro 10 quilômetros. Perdi 10 quilos, cortei refrigerante e doces e minha saúde melhorou muito", disse.

Além dos benefícios físicos, ele destaca o impacto da atividade física no equilíbrio emocional.

"Às vezes você está com algum problema. Sai para caminhar ou correr e isso já melhora tudo. Isso faz muito bem para a saúde mental".

Aline, estudante do curso de formação de sargentos, acompanha o Aldecir nas corridas e também destaca a importância da pratica de exercícios físicos.

"Eu acho que o exercício físico é qualidade de vida. É bem estar e eu acho que você podendo se mover bem, conhecer bem o seu corpo, você está pronto pra qualquer situação. Muitas pessoas que não se cuidam tanto, acabam se limitando, limitando o seu físico", disse.

Aldecir Jerônimo (62) e Aline (22) fazem caminhadas e corridas regularmente | Foto: Layla Mussi

Quem também acredita no esporte como ferramenta para transformar vidas é o professor de futevôlei Vinícius Figueiras, de 41 anos. Ex-engenheiro, ele mudou completamente a rotina em 2016 após enfrentar obesidade, pressão alta e um estilo de vida sedentário.

"Eu estava com mais de 100 quilos e a saúde totalmente comprometida. Percebi que precisava mudar não só por causa da obesidade, mas pelo estilo de vida". declarou.

Vinícius (à esquerda) mudou completamente seu estilo de vida | Foto: Layla Mussi

Hoje, além de atuar como gestor e professor em um centro de treinamento em Niterói, Vinícius vê diariamente os benefícios do esporte para seus alunos.

"O esporte é uma válvula de escape. A geração atual é muito imediatista por causa das redes sociais, e a prática de esportes te ajuda entender melhor os processos e a respeitar cada passo que ajuda na evolução", disse.