Candidato ao governo do estado do Pará tem vídeo íntimo vazado

O pré-candidato ao cargo de governador do Pará, Dr. Daniel Santos (Podemos), teve um vídeo íntimo vazado no qual aparece mantendo relações sexuais com uma mulher apontada como sua amante, enquanto mantém uma ligação telefônica com a esposa, a também médica e deputada federal Alessandra Haber (Podemos-PA). As imagens foram publicadas no início desta semana e rapidamente viralizaram entre os internautas, que ficaram espantados com a situação exibida no vídeo.



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Com a proporção que o conteúdo tomou, o casal decidiu ir aos seus perfis no Instagram e se pronunciar sobre o assunto, visto que as imagens está circulando por todo o país, principalmente no Pará, estado onde ele tenta se eleger como governador nas eleições deste ano, que acontecem em outubro.



Na nota divulgada por Alessandra e Daniel, eles afirmam ter sido vítimas de um ataque político "baixo", tendo a vida pessoal exposta aos eleitores.

"A nossa vida privada diz respeito apenas à nossa família. Não é a primeira vez que, por sede de poder, eles atacam a nossa vida pessoal. Não concordamos com essa forma baixa de fazer política, porque aqui a gente faz política com trabalho. E é assim que vamos continuar: firmes, fortes e unidos. E, juntos, vamos cumprir o nosso propósito de cuidar das pessoas do nosso tão amado estado. O inimigo quer derrubar a nossa casa, mas ela permanece firmada na rocha que é Cristo Jesus. 🙏🏼", afirmou o casal.

Na web, alguns internautas compartilharam suas reações e opiniões sobre essa situação polêmica. "O cara trai e a culpa é do inimigo. Ô, moça, o inimigo dorme com você 😂😂", comentou um. Já outra conta disse "Mulher, te preserva, tenha amor próprio." Outro perfil fez uma brincadeira com o assunto "Deus , pátria , família e AMANTE.😂😂😂😂".