Nanda Costa revela que evitava usar biquíni por vergonha do corpo

A atriz Nanda Costa revelou que passou grande parte da vida com vergonha do próprio corpo e que, durante muitos anos, evitou usar biquíni e frequentar praias. O desabafo foi publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (3), um dia após compartilhar fotos em que aparece usando a peça de banho.

Segundo a artista, a publicação simboliza uma conquista pessoal. Prestes a completar 40 anos, Nanda afirmou que, ao longo da vida, deixou de ir à praia por insegurança com a aparência e disse que chegou a adotar dietas restritivas na tentativa de se encaixar em padrões estéticos.

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A atriz contou que também sofria sempre que precisava gravar cenas de biquíni e que hoje, seu compromisso é preservar a liberdade, o bem-estar e a felicidade, valorizando as próprias escolhas acima das cobranças externas.

Nanda também comentou que críticas e julgamentos sobre a aparência sempre existirão, mas afirmou que o mais importante é a forma como cada pessoa escolhe viver. Para ela, a felicidade é resultado de uma decisão diária e deve ser celebrada, independentemente da opinião dos outros.

As declarações foram feitas após a atriz publicar um álbum de fotos usando um biquíni verde emprestado por Emilie Rey. Na legenda, contou que inicialmente pensou em não vestir o modelo, mas decidiu compartilhar as imagens após ser incentivada pela amiga, que elogiou o resultado. A publicação recebeu grande repercussão nas redes sociais.

Nos últimos dias, Nanda Costa e Emilie Rey também apareceram juntas em eventos no Rio de Janeiro e trocaram mensagens carinhosas nas redes sociais. Até o momento, ela não confirmou oficialmente um novo romance desde o fim do casamento com a percussionista Lan Lanh, anunciado em fevereiro deste ano.