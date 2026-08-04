Últimos dias de inscrições para o 2º Exame do Vestibular da Uerj

Termina na próxima sexta-feira (7), o período de inscrições para o 2º Exame de Qualificação do Vestibular 2027 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Os interessados devem se cadastrar na página www.vestibular.uerj.br e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100, até o dia 10/08, na rede bancária e em casas lotéricas.

Podem participar candidatos que já concluíram ou estejam cursando o último ano do ensino médio. O Exame de Qualificação corresponde à primeira fase do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação da Universidade.

O Departamento de Seleção Acadêmica da Uerj (Depsea) disponibiliza acesso à internet para a realização da inscrição no Laboratório de Informática, no campus Maracanã, localizado no Pavilhão João Lyra Filho, andar térreo, das 10h às 16h, em dias úteis.

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O Vestibular Uerj é composto por duas fases. A primeira reúne os Exames de Qualificação, realizados em duas oportunidades ao longo do ano. O candidato pode participar de um ou dos dois exames, sendo considerada a maior pontuação obtida. Nesta etapa, não há escolha de curso nem opção pelo sistema de cotas. Essas definições são feitas apenas na inscrição para a segunda fase, o Exame Discursivo.

O 2º Exame de Qualificação será realizado no dia 6 de setembro, com questões objetivas de múltipla escolha que avaliam conhecimentos nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Além dos conteúdos das disciplinas do ensino médio, é indispensável a leitura do romance “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo, obra literária selecionada para esta edição do exame. Os candidatos aprovados estarão aptos a se inscrever no Exame Discursivo, cuja data será divulgada posteriormente em edital específico.