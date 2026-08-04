Idosa de Brasília desaparecida é encontrada morta em São Gonçalo

A idosa Nailda Santos de Lima, de 79 anos, foi encontrada morta no último sábado (1º), em uma área de mata em São Gonçalo, após permanecer desaparecida por quase duas semanas. Moradora do Distrito Federal, ela estava na cidade visitando familiares quando foi vista pela última vez, no dia 18 de julho. O caso mobilizou parentes, amigos e campanhas nas redes sociais em busca de informações sobre seu paradeiro.

Segundo o portal R7, familiares contaram que Nailda saiu da casa de uma sobrinha, no bairro Trindade, afirmando que iria lavar um casaco antes de retornar para Brasília. Ela deixou o celular na residência e saiu levando apenas um balde onde estava o casaco que pretendia lavar, sem documentos ou dinheiro. Desde então, a família realizou buscas, registrou o desaparecimento e divulgou imagens da idosa para tentar localizá-la.

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Durante as buscas, familiares relataram que Nailda teria sido vista caminhando por bairros como Luiz Caçador, Itaúna, Salgueiro e Palmeiras. A preocupação aumentava porque a idosa era diabética e tinha passagem comprada para retornar ao Distrito Federal no dia 22 de julho, viagem que não chegou a realizar.

O corpo foi localizado no sábado (1º), em uma área de mata em São Gonçalo, encerrando quase duas semanas de buscas. O sepultamento ocorreu na segunda-feira (3), no Cemitério São Miguel, no município.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga as circunstâncias da morte. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.