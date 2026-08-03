Sem previsão de vento fortes, Rio de Janeiro volta ao Estágio 1, de normalidade
Fim de segunda-feira deve ter céu parcialmente nublado, sem chuva
A Prefeitura do Rio informou, nesta segunda-feira (03), que o município do Rio de Janeiro retornou ao ESTÁGIO 1 às 19h00 devido ao encerramento das ocorrências relacionadas aos ventos fortes a muito fortes que atingiram a cidade na última quarta-feira (29).
No momento, não há previsão de ventos fortes a muito fortes para esta segunda-feira e o Radar Meteorológico do Sumaré não detecta núcleos de chuva sobre o município.
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Segundo o Sistema Alerta Rio, o final desta segunda-feira (3) no município do Rio será de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva e com ventos fracos a moderados (de 18,5 km/h a 51,9 km/h).
O Estágio 1 é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interferem de forma significativa na rotina do cidadão.