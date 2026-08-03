Eclipse solar total fará Sol "desaparecer" no dia 12; veja onde será possível observar o fenômeno
No Brasil, será possível acompanhar apenas um eclipse lunar no fim de agosto
Um eclipse solar total está previsto para ocorrer no próximo dia 12 de agosto e poderá ser observado em regiões da Groenlândia, Islândia, norte da Espanha e nordeste de Portugal. O fenômeno acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando completamente a luz solar em uma faixa da superfície terrestre por alguns minutos. Em outras áreas da Europa, da África e da América do Norte, a ocultação será apenas parcial.
A Nasa divulgou um vídeo sobre o eclipse solar total previsto para o dia 12 de agosto e reforçou as orientações para que a observação do fenômeno seja feita com segurança. A agência alerta que a visualização deve ocorrer apenas com equipamentos de proteção adequados.
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Especialistas alertam que olhar diretamente para o Sol durante um eclipse, sem proteção adequada, pode causar lesões permanentes na retina. A recomendação é utilizar apenas óculos certificados para observação de eclipses ou equipamentos com filtros solares apropriados. Também não é seguro observar o fenômeno por meio de câmeras, binóculos ou telescópios sem filtros específicos, já que esses instrumentos concentram a luz solar e aumentam o risco de danos à visão.
O último eclipse solar total ocorreu em abril de 2024, quando foi observado em partes do México, dos Estados Unidos e do Canadá. Na Europa continental, um eclipse dessa categoria não era observado havia cerca de uma década, de acordo com a Agência Espacial Europeia.
No Brasil, o eclipse solar de 12 de agosto não poderá ser visto. No entanto, o país terá a oportunidade de acompanhar um eclipse lunar parcial entre a noite de 27 e a madrugada de 28 de agosto. O fenômeno será visível em todo o território nacional e também poderá ser observado em outras regiões das Américas, da Europa e da África. Durante o evento, a Lua não ficará completamente avermelhada, mantendo uma pequena faixa iluminada em sua parte superior.