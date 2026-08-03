São Gonçalo abre inscrições para evento de empreendedorismo voltado ao público juvenil

Estão abertas as inscrições para o “Empreendedorismo na Veia Jovem”, que vai acontecer no dia 12 de agosto, das 13h às 18h, no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro. O evento é voltado ao público juvenil que busca empreender ou visa novas oportunidades.

O evento é realizado pelo Sebrae e conta com apoio da Prefeitura de São Gonçalo, através da Coordenadoria da Juventude, ligada à Secretaria de Assistência Social.

Com o objetivo de promover uma tarde de conhecimento, networking e inspiração para os jovens gonçalenses, a programação contará com palestras sobre temas como Comportamento Empreendedor, Networking Estratégico, Protagonismo de Carreira, Empreendedorismo Feminino e Educação Financeira. Além disso, haverá experiências tecnológicas e apresentações dos empreendedores Jackson Follmann e Bia Martins.

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Para participar, é preciso ter entre 13 e 29 anos, e realizar a inscrição através do link: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/evento-empreendedorismo-na-veia-sg.