Inscrições abertas para novo ciclo de oficinas gratuitas do projeto Polo de Inovação Gonçalense

Programação segue até 12 de novembro, com atividades presenciais realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, sempre a partir das 18h, no Hub IS - Foto: Divulgação/Fernanda Arantes

Programação segue até 12 de novembro, com atividades presenciais realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, sempre a partir das 18h, no Hub IS - Foto: Divulgação/Fernanda Arantes

O Instituto dos Sonhos retorna, no próximo dia 11 de agosto, com um novo ciclo de oficinas e cursos gratuitos do projeto Polo de Inovação Gonçalense, voltados à qualificação de profissionais, produtores culturais, artistas, empreendedores e agentes da Economia Criativa de São Gonçalo. A programação segue até 12 de novembro de 2026, com atividades presenciais realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, sempre a partir das 18h, no Hub IS, espaço que abriga as ações do projeto, localizado no Centro de São Gonçalo.

A iniciativa tem como principal objetivo fortalecer a cadeia produtiva da Economia Criativa da região por meio da formação e da profissionalização de trabalhadores da cultura e do terceiro setor, ampliando o acesso ao conhecimento, incentivando a geração de renda e estimulando o desenvolvimento de novos projetos culturais e criativos no município.

Ao longo da programação, especialistas convidados irão compartilhar conhecimentos práticos e ferramentas essenciais para quem atua ou deseja atuar no setor. Entre os temas previstos estão o uso de ferramentas digitais, pré-produção de eventos, elaboração e regularização de projetos culturais, administração financeira, comunicação, gestão e outras áreas estratégicas para o desenvolvimento profissional.

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O novo ciclo dá continuidade às ações do Polo de Inovação Gonçalense, que vem promovendo consultorias, incubação de empreendimentos criativos, oficinas e cursos gratuitos voltados à formação e ao fortalecimento de profissionais da Economia Criativa em São Gonçalo. Ao longo de sua programação, o projeto já reuniu especialistas como Alberto Sena, na oficina de Roteiro; Yonara Costa, com o curso de Pré-produção e Prestação de Contas de Projetos; e Anderson Costas, abordando as modalidades de empresas para Agentes Culturais.

Para o presidente do Instituto dos Sonhos, Rafael Vieira, investir na capacitação é fortalecer o futuro da cultura no município.

"O Instituto dos Sonhos criou o HUB IS visando construir o primeiro ecossistema de empresas criativas do território e por meio do projeto Polo de Inovação Gonçalense vem oferecendo ferramentas para esse desenvolvimento", destaca o ativista social Rafael Vieira.

As inscrições são gratuitas e realizadas pela plataforma Sympla. A divulgação das oficinas, dos convidados e dos links de inscrição acontece pelo perfil oficial do Instituto dos Sonhos no Instagram.

O Polo de Inovação Gonçalense é realizado pelo Instituto dos Sonhos, com recursos do Ministério da Cultura, por meio de Termo de Fomento.

Serviço: Oficinas e Cursos – Polo de Inovação Gonçalense

Datas: De 11 de agosto a 12 de novembro de 2026. As atividades serão realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 18h.

Local: Near Work Coworking / Hub Is (Av. Presidente Kennedy, 735, Loja 110 – Icon Business – São Gonçalo).

Inscrições gratuitas pelo Sympla: https://linktr.ee/institutodossonhos