Estátua de 11 metros do Diabo é construída no Ceará

A obra foi financiada pela sacerdotisa conhecida como Mãe Rainha das Trevas - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A obra foi financiada pela sacerdotisa conhecida como Mãe Rainha das Trevas - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Uma estátua de 11 metros em homenagem ao Diabo foi construída em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. O monumento foi instalado no Palácio Estrela Negra da Quimbanda e, segundo a responsável pelo templo, custou mais de R$ 100 mil.

A obra foi financiada pela sacerdotisa conhecida como Mãe Rainha das Trevas, que afirma que a imagem é a maior do mundo dedicada ao Diabo, apesar de não existir confirmação oficial que comprove o título.

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A estátua fica em uma propriedade particular da própria Mãe Rainha das Trevas. Em nota, a Prefeitura informou que o templo, localizado no distrito da Taíba, atende às exigências da legislação ambiental e urbanística.

Após divulgar a inauguração nas redes sociais, Mãe Rainha das Trevas recebeu mensagens de apoio de seguidores, mas também foi alvo de ataques e comentários preconceituosos.

Apesar disso, a sacerdotisa afirmou que não teme atos de vandalismo, por possuir uma boa relação com a comunidade local. Segundo ela, o templo promove ações sociais, como a doação anual de carnes, para aproveitar os sacrifícios de frangos, bois e bodes usados em rituais, e a distribuição de brinquedos para crianças no Dia das Crianças.

O que é Quimbanda?

A Quimbanda é uma religião de matriz afro-brasileira que possui práticas, rituais e fundamentos próprios. Embora muitas vezes seja confundida com outras tradições, como a Umbanda ou o Candomblé, ela tem identidade religiosa independente.

Sua principal característica é o culto a entidades espirituais conhecidas como Exus e Pombagiras, que, segundo a crença de seus praticantes, atuam como intermediários entre o mundo espiritual e o material. Diferentemente da visão popular, essas entidades não são consideradas demônios ou representações do mal pelos seguidores da Quimbanda. Elas são vistas como forças espirituais ligadas à justiça, à proteção, aos caminhos da vida e ao cumprimento da lei espiritual.