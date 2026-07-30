Campanha de multivacinação terá início na próxima segunda-feira (3) em Itaboraí

Campanha de multivacinação terá início na próxima segunda-feira (3) - Foto: Reprodução

Campanha de multivacinação terá início na próxima segunda-feira (3) - Foto: Reprodução

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), iniciará na próxima segunda-feira (3) a campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.

Vale destacar que essa estratégia acontecerá até 1° de setembro, com o Dia D em 22 de agosto. A campanha é destinada ao público de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Pais e responsáveis devem comparecer à unidade de saúde mais próxima levando a caderneta de vacinação da criança ou adolescente, além do CPF e o cartão do SUS.

A vacinação estará disponível em todas as Unidades de Atenção Primária à Saúde, respeitando os horários habituais de funcionamento de cada unidade. Nas unidades de Picos, Engenho Velho e Helianópolis, a imunização seguirá cronograma específico.

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De acordo com a Coordenação de Imunização, a campanha é uma oportunidade para verificar se há vacinas em atraso e atualizar o esquema vacinal, fortalecendo a proteção individual e coletiva da população.

Cronograma de vacinação

-Demais Unidades de Atenção Primária à Saúde: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, conforme o funcionamento habitual de cada unidade.

-Picos: vacinação uma vez por mês, conforme cronograma da unidade.

-Engenho Velho: vacinação uma vez por mês, conforme cronograma da unidade.

-Helianópolis: vacinação às quartas-feiras, a cada 15 dias.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é uma das principais formas de prevenir doenças e proteger crianças e adolescentes, contribuindo para a saúde de toda a comunidade.