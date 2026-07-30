Ventania provoca dezenas de ocorrências em São Gonçalo e Maricá

As prefeituras da Região Metropolitana seguem consolidando o balanço dos transtornos provocados pela forte ventania que atingiu o estado do Rio de Janeiro na quarta-feira (29). Parte dos municípios já divulgou os primeiros levantamentos, enquanto outros ainda finalizam a contabilização das ocorrências. O estado permanece em alerta nesta quinta-feira (30), após aviso emitido pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ).

A Prefeitura de São Gonçalo informou que a Defesa Civil atendeu 10 ocorrências relacionadas à queda de árvores, sendo oito em parceria com o Corpo de Bombeiros e duas com apoio da Secretaria de Conservação. Nesta quinta-feira (30), equipes da Secretaria de Conservação realizaram a limpeza e a retirada de galhos em nove bairros do município. Segundo a Prefeitura, não houve registro de mortos, feridos ou acidentes relacionados à ventania.

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Em Maricá, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil informou o registro de 15 ocorrências relacionadas às rajadas de vento. De acordo com a prefeitura, os principais atendimentos envolveram queda de árvores, danos à rede elétrica e vistoria em imóvel.

A reportagem também aguarda respostas das prefeituras de Niterói e Itaboraí sobre o balanço dos chamados registrados em decorrência dos ventos. A Enel também foi procurada para informar o número atualizado de clientes sem energia elétrica, a previsão para o restabelecimento do serviço e detalhes sobre os trabalhos realizados em pontos onde a rede sofreu danos mais significativos, como na Estrada Caetano Monteiro, no bairro Badu, em Niterói, onde a reportagem constatou equipes da concessionária realizando serviços de reparo na rede elétrica.

Enquanto municípios e concessionárias concluem o levantamento dos danos, o Governo do Estado mantém o alerta para rajadas de vento moderado a forte em todas as regiões fluminenses. A orientação é que a população evite permanecer em áreas descampadas ou próximo de árvores, postes, estruturas metálicas, placas de publicidade e outros objetos que possam ser derrubados pela força do vento. Em caso de emergência, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199.