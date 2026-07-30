Rio segue em alerta para rajadas de vento forte nesta quinta-feira (30)

O estado do Rio de Janeiro permanece em alerta para a ocorrência de rajadas de vento moderado a forte nesta quinta-feira (30). O aviso foi emitido pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ), que atribui a previsão à atuação de uma frente fria sobre o oceano, próxima ao litoral fluminense. O alerta é válido para todas as regiões do estado.

De acordo com o Cemaden-RJ, as rajadas de vento podem ocorrer ao longo desta quinta-feira. A orientação é evitar a circulação em locais descampados durante os períodos de vento mais intenso e seguir as recomendações das Defesas Civis municipais e dos planos de contingência adotados em cada cidade. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

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O novo aviso foi divulgado um dia após a forte ventania que atingiu o estado na quarta-feira (29), provocando diversos transtornos. Em Niterói, por exemplo, a ventania derrubou a cobertura de um posto da gasolina e provocou a queda de árvores, como mostrou a reportagem, publicada pelo O São Gonçalo. As rajadas superaram os 90 km/h em diferentes municípios e chegaram a cerca de 100 km/h em alguns pontos do estado, causando danos à rede elétrica e interrupções em diferentes modais de transporte.

Na capital, a circulação de trens, metrô, VLT e barcas sofreu impactos ao longo do dia, enquanto o Aeroporto Santos Dumont chegou a interromper as operações por cerca de duas horas em razão das condições meteorológicas. A ventania também deixou centenas de milhares de consumidores sem energia elétrica, com equipes das concessionárias mobilizadas para restabelecer o fornecimento.

Além dos prejuízos materiais, o temporal deixou vítimas. Entre as vítimas está o ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, que faleceu após a queda de uma árvore. Outra morte relacionada aos efeitos da ventania também foi registrada no estado.