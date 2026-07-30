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Após fortes ventos, veja o que diz a previsão do tempo para os próximos dias

Ventos de até 105 km/h deixaram estragos em diferentes regiões

relogio min de leitura | Redação 30 de julho de 2026 - 13:32
Empresa privada de meteorologia, ClimaTempo, indica que haverá períodos de chuva em determinados dias, mas com ventos moderados
Empresa privada de meteorologia, ClimaTempo, indica que haverá períodos de chuva em determinados dias, mas com ventos moderados -

A previsão do tempo para esta quinta-feira (30) e para os próximos dias, registra queda nas temperaturas, chance de chuva e ventos moderados, bem abaixo dos que passaram pelo estado na tarde da última quarta-feira (29). Após forte ventania, com ventos de até 105 km/h, foram registrados estragos em diferentes regiões, além de vítimas fatais. Os serviços de monitoramento estão em alerta.

De acordo com o Climatempo, haverá períodos de chuva em determinados dias, mas com ventos moderados. Confira a previsão do tempo para São Gonçalo e Niterói. 

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São Gonçalo

Quinta-feira (30): Está previsto sol com muitas nuvens à tarde. Durante à noite, o céu ainda terá muita nebulosidade, mas sem chuva. A temperatura mínima é de 20ºC e a máxima de 26ºC. Os ventos poderão chegar até 7km/h.

Sexta-feira (31): Está previsto muitas nuvens durante o dia. Durante à noite, o céu terá poucas nuvens. Há 72% de chance de chuva. A temperatura mínima é de 18ºC e a máxima de 26ºC. Os ventos poderão chegar até 7km/h.

Sábado (1º): Está previsto dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. A temperatura mínima será de 17ºC e a máxima de 27ºC, mas sem chance de chuva. Os ventos poderão chegar a 7 km/h.

Domingo (2): Está previsto dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite, porém, sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 17ºC e a máxima de 29ºC. Os ventos podem chegar até a 4 km/h.

Niterói

Quinta-feira (30): Está previsto sol com muitas nuvens à tarde. Durante a noite o céu ainda estará com nebulosidade, mas sem chance de chuva. A temperatura mínima é de 20º C e a máxima de 25ºC. Os ventos poderão chegar até 7 km/h.

Sexta-feira (31): Está previsto sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde, com 56% de chance de chuva. Durante à noite, não haverá chuva. A temperatura mínima é de 19ºC e a máxima de 25ºC. Os ventos poderão chegar até 8 km/h.

Sábado (1º): Está previsto dia de sol sem nuvens. Durante à noite, tempo aberto e também sem nuvens. Não há chances de chuva. A temperatura mínima será de 18ºC e a máxima de 26ºC. Os ventos poderão chegar a 6 km/h.

Domingo (2): Está previsto dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite, porém, sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 18ºC e a máxima de 27ºC. Os ventos podem chegar até a 6 km/h.

Tags:

Niterói Previsão do tempo São Gonçalo vendaval vendaval no Rio de Janeiro

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