Após fortes ventos, veja o que diz a previsão do tempo para os próximos dias

A previsão do tempo para esta quinta-feira (30) e para os próximos dias, registra queda nas temperaturas, chance de chuva e ventos moderados, bem abaixo dos que passaram pelo estado na tarde da última quarta-feira (29). Após forte ventania, com ventos de até 105 km/h, foram registrados estragos em diferentes regiões, além de vítimas fatais. Os serviços de monitoramento estão em alerta.

De acordo com o Climatempo, haverá períodos de chuva em determinados dias, mas com ventos moderados. Confira a previsão do tempo para São Gonçalo e Niterói.

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São Gonçalo

Quinta-feira (30): Está previsto sol com muitas nuvens à tarde. Durante à noite, o céu ainda terá muita nebulosidade, mas sem chuva. A temperatura mínima é de 20ºC e a máxima de 26ºC. Os ventos poderão chegar até 7km/h.

Sexta-feira (31): Está previsto muitas nuvens durante o dia. Durante à noite, o céu terá poucas nuvens. Há 72% de chance de chuva. A temperatura mínima é de 18ºC e a máxima de 26ºC. Os ventos poderão chegar até 7km/h.

Sábado (1º): Está previsto dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. A temperatura mínima será de 17ºC e a máxima de 27ºC, mas sem chance de chuva. Os ventos poderão chegar a 7 km/h.

Domingo (2): Está previsto dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite, porém, sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 17ºC e a máxima de 29ºC. Os ventos podem chegar até a 4 km/h.

Niterói

Quinta-feira (30): Está previsto sol com muitas nuvens à tarde. Durante a noite o céu ainda estará com nebulosidade, mas sem chance de chuva. A temperatura mínima é de 20º C e a máxima de 25ºC. Os ventos poderão chegar até 7 km/h.

Sexta-feira (31): Está previsto sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde, com 56% de chance de chuva. Durante à noite, não haverá chuva. A temperatura mínima é de 19ºC e a máxima de 25ºC. Os ventos poderão chegar até 8 km/h.

Sábado (1º): Está previsto dia de sol sem nuvens. Durante à noite, tempo aberto e também sem nuvens. Não há chances de chuva. A temperatura mínima será de 18ºC e a máxima de 26ºC. Os ventos poderão chegar a 6 km/h.

Domingo (2): Está previsto dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite, porém, sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 18ºC e a máxima de 27ºC. Os ventos podem chegar até a 6 km/h.