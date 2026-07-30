Niteroiense coloca o Brasil no pódio em competição de fisiculturismo na Colômbia
Márcia Rocha ficou em 4º lugar em sua estreia na liga profissional do esporte, após título no Olympia amador
Campeã do Olympia Amateur Brasil, disputado em outubro do ano passado em São Paulo, a personal trainer Márcia Rocha garantiu um pódio para o Brasil, no último sábado (25), ao ficar em 4º lugar no NPC GOMEISA ULTIMATE BATTLE PRO, em Medellín, na Colômbia. A competição marcou a estreia da niteroiense na liga profissional do esporte.
Márcia Rocha competiu com 14 atletas de diversas nacionalidades, obtendo a quarta posição, melhor resultado de uma brasileira categoria Bikíni na competição, cujo pódio é formado por cinco atletas. A primeira colocada foi Rania Instamatiadou, da Grécia, seguida de Sharon Ramos (República Dominicana), Cassandra Rosa (México), com a colombiana Shelsy Quintana na quinta posição.
“Competir nesse nível, ao lado de atletas veteranas e renomadas de diversos países, foi uma experiência inesquecível e um enorme aprendizado. Conquistar um lugar entre as melhores logo na estreia tem um significado muito especial para mim”, diz Márcia Rocha.
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A trajetória da atleta no fisiculturismo é a prova de que sonhos grandes são construídos com constância. Em outubro do ano passado, Márcia viveu um dos momentos mais marcantes da carreira ao conquistar o Pro Card (cartão profissional) no Olympia Amateur Brasil, título que representou anos de dedicação, renúncias e muito trabalho.
“Agora, poucos meses depois, tive a felicidade de subir novamente ao pódio, desta vez na minha estreia como atleta profissional. Também sinto um enorme orgulho por representar o Brasil em um palco internacional e contribuir para que a nossa bandeira estivesse mais uma vez no pódio. O fisiculturismo brasileiro é uma referência mundial, e fazer parte dessa história é uma honra”, afirma Marcinha.
Carreira construída na disciplina
Conciliar a carreira de atleta profissional com a rotina de personal trainer é um dos maiores desafios. “Meus dias começam às 3h50 da manhã e, entre os atendimentos aos alunos, treinos, dieta, cardio e toda a preparação para as competições, a disciplina se torna a ferramenta mais importante. Nem sempre existe motivação, mas existe compromisso com os meus objetivos”, revela.
Na avaliação de Márcia Rocha, o pódio em Medellín representa muito mais do que uma colocação, demonstra que o trabalho e a perseverança transformam sonhos em realidade.
“Acredito que o talento abre portas, mas é a disciplina, a dedicação e a constância que mantêm essas portas abertas. Cada resultado que conquistei até aqui é fruto de muito esforço diário, de escolhas conscientes e da certeza de que vale a pena acreditar no processo”, conclui Márcia, que ainda encontra tempo para cursar Nutrição, com previsão de formatura em 2027.