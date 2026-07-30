Arraiá da Harmonya leva música, gastronomia e diversão para toda a família em Piratininga

A abertura do evento será em clima de forró com o grupo Forró Informal - Foto: Divulgação

A abertura do evento será em clima de forró com o grupo Forró Informal - Foto: Divulgação

A Região Oceânica de Niterói se prepara para receber mais uma edição da Festa da Harmonya, um dos eventos mais tradicionais de Piratininga. Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto (sexta a domingo), a Praça Luiz Gomes da Silva será palco de três dias de programação gratuita, reunindo música ao vivo, dança, comidas típicas, gastronomia, confraternização e lazer para toda a família. Os portões serão abertos diariamente às 15h, com entrada franca.

O Arraiá Harmonya de Piratininga é realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas e da Administração Regional da Região Oceânica, e conta com o apoio da Atrufe (Associação de Trucks e Feirantes de Niterói). A proposta é fortalecer a convivência comunitária, valorizar cada vez mais os artistas locais e preservar as tradições das festas populares em um dos bairros mais tradicionais da Região Oceânica.

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Ao longo dos três dias, o público poderá aproveitar um ambiente preparado para receber famílias e visitantes de todas as idades, com barracas de comidas típicas, doces, bebidas, além de muita música e espaço para dançar ao som de diferentes ritmos brasileiros. A programação musical passeia pelo forró, sertanejo, MPB, xote e outros estilos populares.

A abertura, na sexta-feira (31), será em clima de forró com o grupo Forró Informal, conhecido pelo repertório de clássicos nordestinos e muito arrasta-pé. Na sequência, a cantora Lara Zuzarte sobe ao palco levando um show marcado pelo sertanejo e pela música popular.

No sábado (1º), o percussionista Maurício Paraxaxar abre a programação musical com ritmos nordestinos e muita animação. Encerrando a noite, o cantor Emerson Campos apresenta um repertório diversificado, reunindo sucessos nacionais e músicas que convidam o público a cantar e dançar.

O último dia da festa, domingo (2), começa com o show da cantora Deisy Morena, que promete colocar o público para dançar com um repertório popular e animado. O encerramento ficará por conta do cantor Brasília, completando três dias de celebração da cultura popular em um ambiente acolhedor e pensado para toda a família.

Serviço:

Festa da Harmonia – Piratininga

Local: Praça Luiz Gomes da Silva – Piratininga

Entrada: Gratuita

Abertura dos portões: 15h (todos os dias)

Sexta-feira – 31/07

15h – Abertura dos portões

17h30 – Forró Informal

19h30 – Lara Zuzarte

Sábado – 01/08

15h – Abertura dos portões

16h30 – Maurício Paraxaxar

18h30 – Emerson Campos

Domingo – 02/08

15h – Abertura dos portões

16h30 – Deisy Morena

18h30 – Brasília