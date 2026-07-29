A anta já tem nome: público escolhe novo morador do BioParque do Rio

O nome vencedor foi escolhido entre sugestões que faziam referência a características do animal, elementos da natureza brasileira e até ao universo da animação - Foto: Divulgação

O nome vencedor foi escolhido entre sugestões que faziam referência a características do animal, elementos da natureza brasileira e até ao universo da animação - Foto: Divulgação

A votação chegou ao fim e o novo morador do BioParque do Rio já tem nome: Antônio. O escolhido pelo público cria um trocadilho com o nome do animal e passa a identificar a anta macho de 15 anos que chegou recentemente ao zoológico. Considerada o maior mamífero terrestre do Brasil, a espécie está ameaçada de extinção e desempenha um papel importante na manutenção das florestas.

O resultado foi definido pelo público por meio de uma votação realizada no Instagram do BioParque do Rio, que reuniu cinco opções: Toco, Antônio, Baru, Ipê e Tapir. O nome vencedor foi escolhido entre sugestões que faziam referência a características do animal, elementos da natureza brasileira e até ao universo da animação.

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Agora batizado, Antônio passa a integrar a área do Cerrado, bioma brasileiro marcado por uma rica diversidade de espécies e paisagens. Considerada uma importante dispersora de sementes, a anta ajuda a espalhar pelo ambiente as sementes dos frutos que consome, contribuindo para o surgimento de novas plantas. No recinto, ele convive com as capivaras Caju, Castanha, Juliana e Capivaldo, os veados-catingueiros Aurora e Joca e as tamanduás-bandeira Gaia e Maria Cupim, além de outros representantes da fauna brasileira. A integração em um mesmo espaço permite que os visitantes observem de perto diferentes espécies e conheçam mais sobre os cuidados necessários para a conservação da fauna nativa.

Agora, o público também pode conhecer Antônio durante o passeio pelo zoológico. Localizado dentro da Quinta da Boa Vista, o BioParque do Rio abriga cerca de 650 animais de 124 espécies distribuídos em 56 recintos. Entre os moradores mais conhecidos estão o leão Simba, os hipopótamos Tim e Bocão, a elefanta Koala e o urso-de-óculos Baloo. Além da observação da fauna, o espaço oferece atrações interativas para os pequenos, opções gastronômicas para toda a família, loja de lembranças, tirolesa e estacionamento próprio.

Últimos dias para conhecer a Caravana do Silvinho

Quem ainda não visitou a Caravana do Silvinho tem até o dia 31 de julho para conferir a exposição em homenagem a Silvio Santos. A mostra convida visitantes de todas as idades a percorrerem o parque e contemplarem 45 esculturas personalizadas por diferentes artistas enquanto conhecem os animais e aproveitam o funcionamento especial durante o período, diariamente, das 9h às 17h.

Produzidas em fibra de vidro e customizadas por artistas de diferentes regiões do país, as esculturas criam um percurso artístico dentro do zoológico, aproximando a memória de um dos maiores comunicadores brasileiros de uma experiência de lazer em família. A exposição transforma a visita em um passeio de descoberta, com pontos para registros e momentos compartilhados entre crianças, pais e avós.

Serviço

BioParque do Rio

Endereço: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ

Horário de funcionamento: todos os dias durante o mês de julho, das 9h às 17h, com última entrada às 16h

Mais informações e ingressos: https://www.bioparquedorio.com.br