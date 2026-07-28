Livro conta a história de Niterói por meio de 32 canções

Da modinha anônima "Saudades de Niterói", do século 19, ao rap do século 21, com expoentes como Black Alien, Speedfreaks e o grupo Oriente, a cidade de Niterói inspirou compositores de diferentes épocas e estilos. Em "Niterói En(canto): a cidade em 32 canções", o historiador Victor Andrade de Melo examina a história da cidade por meio desse repertório. O livro chega ao público no dia 1º de agosto, sábado, das 10h30 às 13h, na Biblioteca Parque de Niterói.

O lançamento marca também a abertura da exposição ligada ao livro. O autor estará presente ao lado da museóloga e designer Cristina Mitidier.

No livro, Melo analisa 32 canções dedicadas a Niterói, apresentadas em ordem de lançamento. Ele ainda cita outras 118 identificadas na pesquisa. O levantamento percorreu acervos e bancos de dados como a Discografia Brasileira do Instituto Moreira Salles, o Instituto Memória Musical Brasileira, o Instituto Piano Brasileiro e a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

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O conjunto reúne sambas, marchas, tangos e maxixes das primeiras décadas do disco no Brasil, como "Icaraí" (1908/1912), gravado pela Banda da Casa Edison, e sucessos do rádio, caso de "Eu Não Sou Daqui (Eu Sou de Niterói)" (1941), de Wilson Batista e Ataulfo Alves, na voz de Aracy de Almeida. E chega até a produção contemporânea, com registros como "Niteroiense" (2014), do grupo Via-Jah, e "Niterói" (2019), do uruguaio Dani Umpi.

Segundo o autor, a seleção não pretendeu hierarquizar as obras nem eleger as "de melhor qualidade", mas compor um panorama diverso que ajuda a lançar olhares para a história da cidade. Entre os assuntos recorrentes estão as barcas, a Ponte Rio-Niterói e a relação da Cidade Sorriso com o Rio de Janeiro, capital do país entre 1763 e 1960.

Autor Victor Andrade de Melo | Foto: Reprodução

A obra abre com um panorama da trajetória musical niteroiense, dos concertos da Vila Real da Praia Grande, no século 19, à cena independente da virada do século 21 e ao hip hop, que projetou artistas da cidade nacional e internacionalmente. Capítulos finais propõem uma cartografia dos lugares citados nas canções e discutem as representações da cidade em trânsito.

Victor Andrade de Melo é historiador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pela Sophia, publicou, entre outros, "As Seis Vidas de Niterói: uma Biografia" (2025), "Praia de Itaipu: Histórias de um Paraíso Errante" (2025) e "Atravessando a Alameda: História do Fonseca" (2026, com Sílvia Borges).

O projeto, livro e exposição, foi contemplado pela chamada pública nº 02/2025 da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, de apoio à produção literária e a projetos artísticos a partir de obras literárias, com produção da Rapsódia Empreendimentos Culturais.

Serviço

Lançamento do livro "Niterói En(canto): a Cidade em 32 Canções" e abertura de exposição

- 1º de agosto de 2026 (sábado)

- Das 10h30 às 13h

- Biblioteca Parque de Niterói

Com a presença do autor, Victor Andrade de Melo, e de Cristina Mitidieri