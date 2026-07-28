Livro conta a história de Niterói por meio de 32 canções
Niterói En(canto), de Victor Andrade de Melo, será lançado em 1º de agosto na Biblioteca Parque de Niterói
Da modinha anônima "Saudades de Niterói", do século 19, ao rap do século 21, com expoentes como Black Alien, Speedfreaks e o grupo Oriente, a cidade de Niterói inspirou compositores de diferentes épocas e estilos. Em "Niterói En(canto): a cidade em 32 canções", o historiador Victor Andrade de Melo examina a história da cidade por meio desse repertório. O livro chega ao público no dia 1º de agosto, sábado, das 10h30 às 13h, na Biblioteca Parque de Niterói.
O lançamento marca também a abertura da exposição ligada ao livro. O autor estará presente ao lado da museóloga e designer Cristina Mitidier.
No livro, Melo analisa 32 canções dedicadas a Niterói, apresentadas em ordem de lançamento. Ele ainda cita outras 118 identificadas na pesquisa. O levantamento percorreu acervos e bancos de dados como a Discografia Brasileira do Instituto Moreira Salles, o Instituto Memória Musical Brasileira, o Instituto Piano Brasileiro e a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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O conjunto reúne sambas, marchas, tangos e maxixes das primeiras décadas do disco no Brasil, como "Icaraí" (1908/1912), gravado pela Banda da Casa Edison, e sucessos do rádio, caso de "Eu Não Sou Daqui (Eu Sou de Niterói)" (1941), de Wilson Batista e Ataulfo Alves, na voz de Aracy de Almeida. E chega até a produção contemporânea, com registros como "Niteroiense" (2014), do grupo Via-Jah, e "Niterói" (2019), do uruguaio Dani Umpi.
Segundo o autor, a seleção não pretendeu hierarquizar as obras nem eleger as "de melhor qualidade", mas compor um panorama diverso que ajuda a lançar olhares para a história da cidade. Entre os assuntos recorrentes estão as barcas, a Ponte Rio-Niterói e a relação da Cidade Sorriso com o Rio de Janeiro, capital do país entre 1763 e 1960.
A obra abre com um panorama da trajetória musical niteroiense, dos concertos da Vila Real da Praia Grande, no século 19, à cena independente da virada do século 21 e ao hip hop, que projetou artistas da cidade nacional e internacionalmente. Capítulos finais propõem uma cartografia dos lugares citados nas canções e discutem as representações da cidade em trânsito.
Victor Andrade de Melo é historiador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pela Sophia, publicou, entre outros, "As Seis Vidas de Niterói: uma Biografia" (2025), "Praia de Itaipu: Histórias de um Paraíso Errante" (2025) e "Atravessando a Alameda: História do Fonseca" (2026, com Sílvia Borges).
O projeto, livro e exposição, foi contemplado pela chamada pública nº 02/2025 da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, de apoio à produção literária e a projetos artísticos a partir de obras literárias, com produção da Rapsódia Empreendimentos Culturais.
Serviço
Lançamento do livro "Niterói En(canto): a Cidade em 32 Canções" e abertura de exposição
- 1º de agosto de 2026 (sábado)
- Das 10h30 às 13h
- Biblioteca Parque de Niterói
Com a presença do autor, Victor Andrade de Melo, e de Cristina Mitidieri