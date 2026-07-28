Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1128 | Euro R$ 5,8286
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

São Gonçalo abre inscrições para novas aulas esportivas gratuitas no Parque RJ Nosso Sonho

Espaço de lazer já oferece mais de 10 modalidades para gonçalenses

relogio min de leitura | Redação 28 de julho de 2026 - 20:10
Parque RJ Nosso Sonho vai transmitir os jogos da seleção com atrações musicais para o público
Parque RJ Nosso Sonho vai transmitir os jogos da seleção com atrações musicais para o público -

O Parque RJ Nosso Sonho vai sediar mais aulas esportivas gratuitas oferecidas pela Prefeitura de São Gonçalo e as inscrições podem ser feitas no local. O espaço, que já oferece mais de dez modalidades, agora vai contar com o Funcional Fight e novos horários para turmas de Dança.

O funcional fight é uma atividade física que combina exercícios funcionais com movimentos de artes marciais, sem contato físico. As aulas da modalidade são voltadas para gonçalenses com mais de 12 anos, e vão acontecer às terças e quintas-feiras, às 7h30, no período da manhã, e às 16h30, no período da tarde.

Além disso, os interessados podem participar de aulas de alongamento, que antecedem as de funcional fight, ocorrendo às 7h e às 16h, também às terças e quintas.

Leia também:

Erika Januza se pronuncia após termino com Arlindinho: 'A partir de agora, se perguntar o que é o amor pra mim, não sei responder'

➣ Presidente Lula participa de reunião da SBPC na UFF, em Niterói, nesta terça (28)

O espaço também está com inscrições abertas para aulas de dança, que vão acontecer às terças e quintas-feiras, com turmas durante a manhã, às 9h30, e à tarde, às 17h30. A modalidade é voltada para pessoas com mais de 8 anos.

As novas turmas vão praticar as atividades na quadra poliesportiva do Parque. Para se inscrever, basta ir até o local, nos dias e horários da aula e contatar a professora responsável. Confira todas as aulas disponíveis no local através do site: https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/parque-nosso-sonho/atividades-esportivas/.

O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, 3352, no Boa Vista, e funciona de terça a domingo, das 6h às 22h.

Tags:

aulas gratuitas Parque RJ Nosso Sonho São Gonçalo

Matérias Relacionadas