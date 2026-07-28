São Gonçalo abre inscrições para novas aulas esportivas gratuitas no Parque RJ Nosso Sonho

Parque RJ Nosso Sonho vai transmitir os jogos da seleção com atrações musicais para o público - Foto: Renan Otto

Parque RJ Nosso Sonho vai transmitir os jogos da seleção com atrações musicais para o público - Foto: Renan Otto

O Parque RJ Nosso Sonho vai sediar mais aulas esportivas gratuitas oferecidas pela Prefeitura de São Gonçalo e as inscrições podem ser feitas no local. O espaço, que já oferece mais de dez modalidades, agora vai contar com o Funcional Fight e novos horários para turmas de Dança.

O funcional fight é uma atividade física que combina exercícios funcionais com movimentos de artes marciais, sem contato físico. As aulas da modalidade são voltadas para gonçalenses com mais de 12 anos, e vão acontecer às terças e quintas-feiras, às 7h30, no período da manhã, e às 16h30, no período da tarde.

Além disso, os interessados podem participar de aulas de alongamento, que antecedem as de funcional fight, ocorrendo às 7h e às 16h, também às terças e quintas.

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O espaço também está com inscrições abertas para aulas de dança, que vão acontecer às terças e quintas-feiras, com turmas durante a manhã, às 9h30, e à tarde, às 17h30. A modalidade é voltada para pessoas com mais de 8 anos.

As novas turmas vão praticar as atividades na quadra poliesportiva do Parque. Para se inscrever, basta ir até o local, nos dias e horários da aula e contatar a professora responsável. Confira todas as aulas disponíveis no local através do site: https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/parque-nosso-sonho/atividades-esportivas/.

O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, 3352, no Boa Vista, e funciona de terça a domingo, das 6h às 22h.