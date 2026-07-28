Presidente Lula participa de reunião da SBPC na UFF, em Niterói, nesta terça (28)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira (28) da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada no Campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. Segundo agenda oficial da presidência, eles estará no Espaço da Cantareira às 20h30.

Considerado o principal evento científico do Brasil, o encontro reúne pesquisadores, professores, estudantes e representantes de instituições de ensino e pesquisa de diversas áreas de conhecimento. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também estará presente.

Leia também:

Janja participa de evento científico na UFF, em Niterói

Governo do Estado abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional

Durante a agenda, Lula vai defender o fortalecimento dos investimentos em ciência, tecnologia, inovação e ensino superior. A programação da SBPC inclui debates sobre inteligência artificial, sustentabilidade, biotecnologia, políticas públicas e o papel das universidades no desenvolvimento do país.

Fundada em 1948, a SBPC é uma das principais entidades científicas brasileiras e atua na promoção da pesquisa, da educação e da divulgação científica. A última vez que o Rio de Janeiro sediou o evento foi em 1991, na 43ª edição, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).