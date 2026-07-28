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Presidente Lula participa de reunião da SBPC na UFF, em Niterói, nesta terça (28)

Chefe do Executivo marca presença no principal encontro científico do país no Campus Gragoatá

relogio min de leitura | Redação 28 de julho de 2026 - 13:40
Reunião da SBPC é o principal evento científico do Brasil
Reunião da SBPC é o principal evento científico do Brasil -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira (28) da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada no Campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. Segundo agenda oficial da presidência, eles estará no Espaço da Cantareira às 20h30.

Considerado o principal evento científico do Brasil, o encontro reúne pesquisadores, professores, estudantes e representantes de instituições de ensino e pesquisa de diversas áreas de conhecimento. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também estará presente.

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Durante a agenda, Lula vai defender o fortalecimento dos investimentos em ciência, tecnologia, inovação e ensino superior. A programação da SBPC inclui debates sobre inteligência artificial, sustentabilidade, biotecnologia, políticas públicas e o papel das universidades no desenvolvimento do país.

Fundada em 1948, a SBPC é uma das principais entidades científicas brasileiras e atua na promoção da pesquisa, da educação e da divulgação científica. A última vez que o Rio de Janeiro sediou o evento foi em 1991, na 43ª edição, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

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