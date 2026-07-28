Erika Januza se pronuncia após termino com Arlindinho: 'A partir de agora, se perguntar o que é o amor pra mim, não sei responder'

A atriz Erika Januza se pronunciou pela primeira vez, nesta terça-feira (28), após o término de namoro com o cantor Arlindinho. Erika apareceu em seus stories no Instagram, onde afirmou ter sido colocada na lama. Ela também disse que ficou longe das redes sociais e aproveitou para ficar próxima à família.

"Bom dia, gente. Depois da lama que me colocaram, estou aqui dirigindo, indo trabalhar. Deus é tão bom que fiquei de folga nos últimos dias, visitei minha família. Agora, estou indo encontrar minha rainha (personagem na novela 'A Nobreza do Amor'). Amanhã tem 'Saia Justa' ao vivo e tô passando para agradecer cada pessoa que parou sua vida para me mandar uma mensagem, um e-mail, um direct, um abraço na rua. Foi e está sendo muito importante", comentou ela.



Erika Januza se pronuncia nas redes sociais | Foto: Reprodução/instagram

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"A partir de agora, se perguntar o que é o amor para mim, eu não sei responder. Não sei explicar mais. Quem sabe um dia...", finalizou a atriz.

Erika e Arlindinho não estão mais juntos. No final de semana surgiram imagens que mostram o cantor em frente a uma casa de swing na Zona Sul do Rio de Janeiro, e depois deixando o local acompanhado de duas mulheres. Após a veiculação das mídias por uma colunista, a atriz apagou as fotos e deixou de seguir o artista nas redes sociais.

No sábado, Erika já havia publicado em seu perfil um texto do escritor baiano Edgard Abbehusen : "Nunca estamos atrasados para o que é verdadeiramente nosso. A gente sofre achando que perdeu o timing, que 'já passou da idade', que a oportunidade foi embora e não volta mais. Mas Deus não erra. Ele trabalha com propósito. Deus não erra endereço, não erra a estação da vida. Tem bênção que só chega quando a gente está pronto. Antes disso, acredite, daria tudo errado. Às vezes, o atraso que você sente é proteção. É Deus segurando a porta fechada enquanto ajeita o lado de dentro. Enquanto cura feridas que você nem sabia que tinha. Enquanto tira da sua volta quem não saberia lidar com aquilo que você pediu".