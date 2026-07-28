Até quando vai o calor? Com dias contados, veranico transforma Praia de Itaipu em refúgio

O fenômeno do veranico atua no estado do Rio de Janeiro há quase 10 dias e mesmo em seus últimos momentos de calor, a praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, continua repleta de banhistas e o comércio faturando.

O nome 'veranico' é como é chamado o fenômeno de dias de calor dentro do inverno. Os períodos quentes podem durar cinco dias ou mais, com temperaturas marcando 5°C a mais do que o normal para a época do ano. A atuação do fenômeno teve início no dia 19 de julho e a previsão é que perdure até a próxima quarta-feira (29). Contudo, os termômetros ainda indicam calor para os próximos dias.

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Como no mês de julho, a estação que vigora é o inverno, as temperaturas costumam cair, o que por sua vez, afasta os banhistas das orlas. Porém, com os dias mais quentes e o sol aparecendo, o fluxo de pessoas nas areias aumenta, consequentemente, o consumo de produtos vendidos em quiosques e por ambulantes também sofrem elevação.

De acordo com um funcionário de quiosque da Praia de Itaipu, os dias de veranico fizeram com que as vendas registrassem uma melhora considerável para a época do ano, o que foi um alívio para o bolso.

“Foi de 60% para 90%, um aumento considerável, porque estava vindo em uma temporada bem baixa devido ao inverno, e então agora está melhorando. Cada dia melhora um pouco mais. Quando tem sol, tem cliente e a gente pode fazer as vendas melhores”, disse o vendedor há 15 anos, Leandro dos Santos, 33.

Praia cheia durante o inverno aumenta o faturamento dos quiosques | Foto: Layla Mussi

Ainda de acordo com Leandro, os produtos mais procurados neste veranico foram a cerveja, picolés e sorvetes, além dos frutos do mar, um alimento típico de praia.

“A gente vendeu bastante cerveja por conta do calor, bastante sobremesa, que é o picolé, que é refrescante. Peixe, a gente vende muito também, porque a especialidade nossa são os frutos do mar”, contou o vendedor.

Vendedor de quiosque de praia Leandro dos Santos, comenta sobre o aumento de vendas | Foto: Layla Mussi

Junto com o veranico vieram as férias escolares, o que estimulou ainda mais as pessoas irem às praias curtirem o sol e deixar as crianças brincarem. Esses últimos acontecimentos, também aumentaram as vendas para os vendedores ambulantes.

“Esses dias está sendo muito bom mesmo. Tivemos uns dias frios, dias de chuva, muito frio e agora com essas duas semanas com sol, ajudou muito, não só para nós ambulantes que trabalhamos na areia, mas também para os restaurantes e quiosques, todo mundo está faturando com esse veranico. [...] Juntar as férias com o veranico ficou bom para a gente trabalhar, foi muito bom está sendo muito bom”, disse o vendedor ambulante há 50 anos, Amilton da Conceição, de 62 anos.

Vendedor ambulante comenta que o veranico e as férias escolares ajudaram nas vendas | Foto: Layla Mussi

Banhistas também comemoraram o período. “Maravilhoso, porque não chove e a gente ama o sol e a praia. Poderia durar mais um mês, não precisa mais do que isso, se não a gente também não aguenta”, disse a aposentada Ana Maria Guerreiro, de 66 anos.

“Eu aproveito esse tempo maravilhoso, que Deus está nos proporcionando, com uma temperatura agradável, não é aquele sol escaldante de verão”, completou a dona de casa Valéria Conte, de 54 anos.

Para aproveitar o veranico, algumas pessoas recorrem a conhecida Praia de Itaipu, que por ter o mar sem ondas fortes, acaba sendo um excelente lugar para relaxar.

“Esse mar de Itaipu é muito gostoso, o sol é bom em qualquer lugar. [...] E esse tempinho com esse ventinho é maravilhoso”, contou a enfermeira Deise Medeiros, de 62 anos.

Amigas aproveitam praia durante o veranico juntas: Deise Medeiros, Ana Maria Guerreiro e Valéria Conte, da esquerda para a direita | Foto: Layla Mussi

Frequentador assíduo da praia, o aposentado Marcos Vinicius Simem, de 62 anos, contou que durante o veranico apesar da alta movimentação, a orla não fica tão cheia e os banhistas conseguem aproveitar para relaxar, diferente da agitação típica do verão.

“Eu gosto de praia, independente do tempo. Durante o veranico é melhor ainda, menos tumulto, é mais tranquila a praia, porque no verão o pessoal fica mais agitado”, contou.

Aposentado comenta que, durante veranico, a praia teve uma movimentação menos agitada do que durante o verão | Foto: Layla Mussi

Previsão de tempo para os próximos dias

Mesmo com a previsão do fim do veranico para a próxima quarta-feira (29), os termômetros apresentam certa oscilação, tendo dias mais quentes do que outros, porém, após o último dia de veranico, as temperaturas não chegam a 30ºC.

Confira a previsão do tempo para o restante da semana e o final de semana, em Niterói e São Gonçalo, de acordo com o ClimaTempo.

Niterói

Quarta-feira (29): A temperatura mínima prevista será de 19ºC e a máxima de 31ºC. Sem chances de chuva.

Quinta-feira (30): A temperatura mínima prevista será de 18ºC e a máxima de 24ºC. Sem chances de chuva.

Sexta-feira (31): A temperatura mínima prevista será de 19ºC e a máxima de 25ºC. Sem chances de chuva.

Sábado (1º): A temperatura mínima prevista será de 19ºC e a máxima de 27ºC. Sem chances de chuva.

Domingo (2): A temperatura mínima prevista será de 19ºC e a máxima de 29ºC. Sem chances de chuva.

Confira a previsão do tempo em Niterói nos próximos dias | Foto: Layla Mussi

São Gonçalo

Quarta-feira (29): A temperatura mínima prevista será de 18ºC e a máxima de 32ºC. Sem chances de chuva.

Quinta-feira (30): A temperatura mínima prevista será de 17ºC e a máxima de 26ºC. Sem chances de chuva.

Sexta-feira (31): A temperatura mínima prevista será de 20ºC e a máxima de 26ºC. Sem chances de chuva.

Sábado (1º): A temperatura mínima prevista será de 18ºC e a máxima de 28ºC. Sem chances de chuva.

Domingo (2): A temperatura mínima prevista será de 18ºC e a máxima de 30ºC. Sem chances de chuva.

Confira a previsão do tempo em Niterói nos próximos dias | Foto: Layla Mussi

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca