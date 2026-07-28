CDL Niterói recebe ministro do Empreendedorismo para discutir fortalecimento dos pequenos negócios

O objetivo foi debater o fortalecimento do empreendedorismo, o desenvolvimento econômico e as políticas públicas voltadas às micro e pequenas empresas - Foto: Divulgação

O objetivo foi debater o fortalecimento do empreendedorismo, o desenvolvimento econômico e as políticas públicas voltadas às micro e pequenas empresas - Foto: Divulgação

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói recebeu, na manhã desta terça-feira (28), na sede, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Pereira, para um encontro institucional com empresários, comerciantes, lideranças e representantes de entidades de classe.

O objetivo foi debater o fortalecimento do empreendedorismo, o desenvolvimento econômico e as políticas públicas voltadas às micro e pequenas empresas.

Leia também:

Governo do Estado abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional

Obras de drenagem no complexo do Salgueiro seguem a todo vapor

Durante o encontro, o ministro apresentou iniciativas do Governo Federal voltadas ao incentivo dos pequenos negócios. Dentre elas, Paulo Henrique Pereira destacou a ampliação das oportunidades para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas por meio do programa Contrata Mais Brasil, que busca ampliar a participação desses empreendimentos nas compras públicas.

Paulo Henrique Pereira destacou a ampliação das oportunidades para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas por meio do programa Contrata Mais Brasil | Foto: Divulgação

“Sabemos que ainda temos muitos desafios pela frente, como a redução dos juros, o aumento do teto do MEI e as atualizações no Simples Nacional. Muitos empresários estão sendo sufocados pelas altas taxas e pelos impactos da reforma tributária. Estamos estudando propostas em conjunto com o Sebrae para minimizar esses efeitos sobre as empresas”, afirmou o ministro.

Na ocasião, o presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, e o presidente do Conselho Superior da entidade, Joaquim Pinto, entregaram ao ministro o Manifesto do Comércio Varejista, feito da CNDL, documento que reúne 14 pautas prioritárias para o fortalecimento do comércio e do setor de serviços, organizadas em cinco eixos estratégicos: eficiência do Estado, governança e segurança jurídica; desenvolvimento local, regional e empreendedorismo feminino; tributação sustentável e modernização trabalhista; crédito, tecnologia, sustentabilidade e ESG; além de segurança pública, infraestrutura e Estado digital.

O presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, e o presidente do Conselho Superior da entidade, Joaquim Pinto, entregaram ao ministro o Manifesto do Comércio Varejista | Foto: Divulgação

“Entendemos que essas pautas impactam diretamente a produtividade das empresas e o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Acreditamos que o diálogo entre as entidades representativas do comércio e dos serviços e o Governo Federal é fundamental para construir soluções que fortaleçam os pequenos negócios e ampliem as oportunidades de crescimento”, destacou Luiz Vieira.

Também participaram da mesa o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Niterói e presidente da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro (ACIERJ), Luiz Paulino; o presidente da ACIERJ, Igor Baldez; o presidente do Sindilojas Niterói, Charbel Tauil; o vice-presidente da Ademi, Joaquim Andrade; o presidente estadual do PSB, Comte Bittencourt; e o vereador Gallo. O encontro também contou com a presença de empresários e representantes de diversas entidades do setor produtivo.

O encontro também contou com a presença de empresários e representantes de diversas entidades do setor produtivo | Foto: Divulgação

Ao final do encontro, o ministro também abordou outras iniciativas do Governo Federal, como as medidas de regulamentação das apostas esportivas (bets) e o fortalecimento do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), encerrando a agenda de diálogo com o empresariado de Niterói.