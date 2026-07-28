Obras de drenagem no complexo do Salgueiro seguem a todo vapor

As intervenções realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo seguem avançando nos bairros Salgueiro, Luiz Caçador, Itaúna e Recanto das Acácias. No momento, o foco está nas obras de drenagem, que irão facilitar o escoamento das águas das chuvas, evitando alagamentos.

Nesta segunda-feira (27), estavam em andamento frentes de obras na Estrada das Palmeiras, em Itaúna e em pontos da Avenida Trindade, no bairro Luiz Caçador. Das 66 vias que receberão as intervenções, a drenagem já foi realizada em 60 delas.

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Além de drenagem, todas as vias receberão também obras de pavimentação, novas calçadas, a instalação de piso podotátil para acessibilidade e sinalização horizontal e vertical, beneficiando mais de 10 mil pessoas. Serão transformados mais de 15,6 quilômetros de vias.

As intervenções possuem prazo de conclusão de 24 meses. O projeto foi feito pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), assim como a captação dos recursos. O investimento total é de R$ 63 milhões.

Para Rayssa Lima, de 24 anos, as intervenções são bem-vindas. "Eu acredito que essas obras eram necessárias. Eu moro no bairro há dois anos e há ruas que não possuem asfalto e alagam. Agora, isso vai ficar mais tranquilo para os moradores transitarem. É uma melhora para todo o bairro", afirmou a vendedora.os músicos Márcio Mattos e Paulo Alves”, explicou a subsecretária.