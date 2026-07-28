Obras de drenagem no complexo do Salgueiro seguem a todo vapor
As intervenções possuem prazo de conclusão de 24 meses
As intervenções realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo seguem avançando nos bairros Salgueiro, Luiz Caçador, Itaúna e Recanto das Acácias. No momento, o foco está nas obras de drenagem, que irão facilitar o escoamento das águas das chuvas, evitando alagamentos.
Nesta segunda-feira (27), estavam em andamento frentes de obras na Estrada das Palmeiras, em Itaúna e em pontos da Avenida Trindade, no bairro Luiz Caçador. Das 66 vias que receberão as intervenções, a drenagem já foi realizada em 60 delas.
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Além de drenagem, todas as vias receberão também obras de pavimentação, novas calçadas, a instalação de piso podotátil para acessibilidade e sinalização horizontal e vertical, beneficiando mais de 10 mil pessoas. Serão transformados mais de 15,6 quilômetros de vias.
As intervenções possuem prazo de conclusão de 24 meses. O projeto foi feito pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), assim como a captação dos recursos. O investimento total é de R$ 63 milhões.
Para Rayssa Lima, de 24 anos, as intervenções são bem-vindas. "Eu acredito que essas obras eram necessárias. Eu moro no bairro há dois anos e há ruas que não possuem asfalto e alagam. Agora, isso vai ficar mais tranquilo para os moradores transitarem. É uma melhora para todo o bairro", afirmou a vendedora.os músicos Márcio Mattos e Paulo Alves”, explicou a subsecretária.