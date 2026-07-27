Prefeitura de São Gonçalo realizará novo leilão online de veículos no dia 11 de agosto

Poderão participar do leilão dos lotes classificados como conservados os compradores residentes do Estado do Rio de Janeiro ou com declaração de residência no Estado, conforme disposto pelo Detran-RJ - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo rdf

Poderão participar do leilão dos lotes classificados como conservados os compradores residentes do Estado do Rio de Janeiro ou com declaração de residência no Estado, conforme disposto pelo Detran-RJ - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo rdf

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizará mais um leilão virtual de veículos. A partir das 10h do dia 11 de agosto, serão leiloados motos e carros apreendidos ou removidos no município e não foram reclamados por seus proprietários em um prazo de 60 dias a contar da data do recolhimento, conforme o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro.

Para participar do leilão, basta acessar os links: https://eblonline.com.br/lotes/326?page=1&size=6&removerEncerrados=false, https://eblonline.com.br/lotes/327?page=1&size=6&removerEncerrados=false, realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet. Nesses links também estão disponíveis informações sobre o pagamento do lote, a retirada dos veículos, os documentos necessários e multas por desistência.

Poderão participar do leilão dos lotes classificados como conservados os compradores residentes do Estado do Rio de Janeiro ou com declaração de residência no Estado, conforme disposto pelo Detran-RJ.

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Aqueles que quiserem visitar o pátio e inspecionar visualmente os veículos que estarão disponíveis no pregão têm até o dia 10 de agosto para comparecer, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, e de 9h às 12h, aos sábados, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 246, Centro. Vale destacar que na inspeção visual é vedada quaisquer outros procedimentos tais como manuseio, experimentação e remoção de peças. Não há visitação aos domingos, feriados e no dia da realização do leilão.

O edital do leilão pode ser consultado no link https://www.pmsg.rj.gov.br/wp-content/uploads/2026/07/EDITAL-DE-LEILAO-PSG06-26.pdf. Os proprietários dos veículos leiloados já foram notificados.