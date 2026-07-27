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Botafogo tem interesse na contratação de zagueiro que jogou a Copa do Mundo pela RD Congo

Mbemba, de 31 anos, está livre no mercado após deixar o Lille, da França

relogio min de leitura | Redação 27 de julho de 2026 - 16:45
Chancel Mbemba atuou como capitão do Congo na Copa do Mundo
Chancel Mbemba atuou como capitão do Congo na Copa do Mundo -

O Botafogo está interessado na contratação do zagueiro de 31 anos, Chancel Mbemba. O atleta, que foi capitão da República Democrática do Congo na Copa do Mundo, está livre no mercado após deixar o Lille, da França. 

As negociações entre clube e jogador estão em estágio inicial, mas o zagueiro é um dos nomes que interessam o alvinegro. Nessa janela de transferências o Alvinegro já contratou outro zagueiro, o canhoto Lucas Monzón. 

Com as saídas de Barboza e Bastos, o Botafogo deseja a chegada de mais um zagueiro para fortalecer o elenco. 

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Além das atuações pelo RD Congo na Copa do Mundo, Mbemba tem uma relevante carreira na Europa, tendo passagens por Anderlelecht, Newcastle, Porto, Olympique Marselha e Lille. 

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botafogo Chancel Mbemba

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